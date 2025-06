आईपीएल 2025 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीम एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी. दोनों ही टीमें अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी. आरसीबी की जीत के लिए देशभर में जगह-जगह फैंस विशेष पूजा कर रहे हैं. ताकि टीम की जीत में कोई बाधा ना आए. बेलगावी के चेन्नम्मा सर्कल में स्थित गणपति मंदिर में भगवान गणेश की विशेष पूजा की गई. फैंस ने यहां आरसीबी की जीत के नारे लगाए.

आरसीबी फैंस हुबली के साईं बाबा मंदिर में भी विशेष पूजा कराई गई. बेलगाम के शिरडी साईं भव मंदिर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जहां फैंस ने मंदिर में विशेष पूजा के साथ अपना माथा टेका.

बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कट्टर फैंस मंगलवार को अपनी टीम की जीत की कामना कर रहे हैं. 18 साल में चार बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया. इस बार खिताब जीतने के लिए आरसीबी फैंस ने विजयनगर के गणपति मंदिर में एक विशेष हवन का आयोजन किया. जिसमें टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की गई.

Vijayapura, Karnataka: Fans performed a special Homa at the Yoga Nandeeshwara Temple for RCB’s victory pic.twitter.com/ZGqb3gEJPZ