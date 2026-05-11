'जख्मी शेर' की तरह मैदान पर लड़ते रहे क्रुणाल पांड्या, मैच विनिंग पारी के बाद शेयर की चोट की तस्वीर

Krunal Pandya Injury: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले गेंदबाजी से और फिर बल्लेबाज में कमाल किया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले गेंदबाजी से और फिर बल्लेबाज में कमाल किया. क्रुणाल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को एक अहम मैच जिताया. विराट कोहली से लेकर रजत-पिडक्कल तक सभी बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. ऐसे में क्रुणाल ने पारी संभाली और अर्धशतक ठोका. हालांकि, क्रुणाल बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वहीं अब क्रुणाल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर ही और जिसमें उनकी चोट नजर आ रही है.

जख्मी शेर की तरह लड़ते रहे क्रुणाल

मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार पारी खेली. उन्हें इस पारी के दौरान क्रैम्प्स आया था, जो सभी ने देखा होगा. लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, ये बात उन्होंने मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पेट पर जख्म है और वो काफी बड़ा भी है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "कुछ निशान इस बात क सबूत हैं कि इसके लिए लड़ना सही थी."

KRUNAL PANDYA - AN ABSOLUTE FIGHTER. 🫡 pic.twitter.com/UvUc0r0qGC — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 11, 2026

पिछले साल भी ठोका था अर्धशतक

क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2025 में भी एक अर्धशतक लगाया था. तब भी आरसीबी का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया था. हालांकि, क्रुणाल पांड्या ने पिछले साल अर्धशतक ठोका था, तो टीम ने अपना पहला खिताब भी जीता था. वहीं इस बार भी पांड्या ने फिफ्टी लगाई है और टीम एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है. साल 2017 फाइनल में मुंबई के लिए क्रुणाल ने 47 रन बनाए थे और टीम को चैंपियन बनाया था. यानी क्रणाल के बल्ले से रन टीम के लिए लकी साबित होता है.

ऐसा रहा मुकाबला

मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए थे. टीम के लिए नमन धीर ने 47, तिलक वर्मा ने 57 और रोहित शर्मा ने 22 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेली. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट चटकाए. इसके जवाब में आरसीबी ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए. आरसीबी को पारी की आखिरी गेंद पर जीत मिली. टीम के लिए क्रुणाल ने 73 रनों की पारी खेली. इसके अलावा जैकब बेथेल 27 रन और जितेश शर्मा 18 रन बनाए.

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