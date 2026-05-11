FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

आंखों का रंग बता सकता है लिवर की हालत! भूलकर भी न करें इन लक्षणों को नजरअंदाज

'जख्मी शेर' की तरह मैदान पर लड़ते रहे क्रुणाल पांड्या, मैच विनिंग पारी के बाद शेयर की चोट की तस्वीर

'जख्मी शेर' की तरह मैदान पर लड़ते रहे क्रुणाल पांड्या, मैच विनिंग पारी के बाद शेयर की चोट की तस्वीर

डिमेंशिया की चपेट में 88 लाख भारतीय बुजुर्ग, क्या सच में अंडे खाने से कम होता है खतरा? 

डिमेंशिया की चपेट में 88 लाख भारतीय बुजुर्ग, क्या सच में अंडे खाने से कम होता है खतरा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Astrology: मल्टी टैलेंटेड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं इस अक्षर वाले लोग! क्या आपके नाम में भी है आता है ये Letter? 

Astrology: मल्टी टैलेंटेड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं इस अक्षर वाले लोग! क्या आपके नाम में भी है आता है ये Letter?

अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, फ्लाइट से भी आगे होगा भारतीय रेलवे; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा

अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, फ्लाइट से भी आगे होगा भारतीय रेलवे; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा

IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक होने वाले बल्लेबाज, देखें कितनी बार विराट कोहली पहली बॉल पर हुए आउट

IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक होने वाले बल्लेबाज, देखें कितनी बार विराट कोहली पहली बॉल पर हुए आउट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'जख्मी शेर' की तरह मैदान पर लड़ते रहे क्रुणाल पांड्या, मैच विनिंग पारी के बाद शेयर की चोट की तस्वीर

Krunal Pandya Injury: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले गेंदबाजी से और फिर बल्लेबाज में कमाल किया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : May 11, 2026, 11:10 PM IST

'जख्मी शेर' की तरह मैदान पर लड़ते रहे क्रुणाल पांड्या, मैच विनिंग पारी के बाद शेयर की चोट की तस्वीर

Krunal Pandya Injury

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले गेंदबाजी से और फिर बल्लेबाज में कमाल किया. क्रुणाल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और टीम को एक अहम मैच जिताया. विराट कोहली से लेकर रजत-पिडक्कल तक सभी बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. ऐसे में क्रुणाल ने पारी संभाली और अर्धशतक ठोका. हालांकि, क्रुणाल बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वहीं अब क्रुणाल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर ही और जिसमें उनकी चोट नजर आ रही है. 

जख्मी शेर की तरह लड़ते रहे क्रुणाल

मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार पारी खेली. उन्हें इस पारी के दौरान क्रैम्प्स आया था, जो सभी ने देखा होगा. लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, ये बात उन्होंने मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पेट पर जख्म है और वो काफी बड़ा भी है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "कुछ निशान इस बात क सबूत हैं कि इसके लिए लड़ना सही थी."

पिछले साल भी ठोका था अर्धशतक

क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2025 में भी एक अर्धशतक लगाया था. तब भी आरसीबी का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया था. हालांकि, क्रुणाल पांड्या ने पिछले साल अर्धशतक ठोका था, तो टीम ने अपना पहला खिताब भी जीता था. वहीं इस बार भी पांड्या ने फिफ्टी लगाई है और टीम एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है. साल 2017 फाइनल में मुंबई के लिए क्रुणाल ने 47 रन बनाए थे और टीम को चैंपियन बनाया था. यानी क्रणाल के बल्ले से रन टीम के लिए लकी साबित होता है. 

ऐसा रहा मुकाबला

मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए थे. टीम के लिए नमन धीर ने 47, तिलक वर्मा ने 57 और रोहित शर्मा ने 22 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेली. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट चटकाए. इसके जवाब में आरसीबी ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए. आरसीबी को पारी की आखिरी गेंद पर जीत मिली. टीम के लिए क्रुणाल ने 73 रनों की पारी खेली. इसके अलावा जैकब बेथेल 27 रन और जितेश शर्मा 18 रन बनाए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Astrology: मल्टी टैलेंटेड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं इस अक्षर वाले लोग! क्या आपके नाम में भी है आता है ये Letter? 
Astrology: मल्टी टैलेंटेड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं इस अक्षर वाले लोग! क्या आपके नाम में भी है आता है ये Letter?
अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, फ्लाइट से भी आगे होगा भारतीय रेलवे; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा
अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, फ्लाइट से भी आगे होगा भारतीय रेलवे; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा
IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक होने वाले बल्लेबाज, देखें कितनी बार विराट कोहली पहली बॉल पर हुए आउट
IPL में सबसे ज्यादा गोल्डन डक होने वाले बल्लेबाज, देखें कितनी बार विराट कोहली पहली बॉल पर हुए आउट
Indian Railway Rule: GNWL और TQWL में कौन पहले क्लियर होता है, 90% लोग नहीं जानते फैक्ट
Indian Railway Rule: GNWL और TQWL में कौन पहले क्लियर होता है, 90% लोग नहीं जानते फैक्ट
ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति
ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 11 May: मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: बिज़नेस और करियर में लीड करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! लीडरशिप क्वालिटी से हर काम में पाते हैं सक्सेज
Numerology: बिज़नेस और करियर में लीड करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! लीडरशिप क्वालिटी से हर काम में पाते हैं सक्सेज
Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
Numerology: मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
MORE
Advertisement