RCB vs MI: मुंबई के खिलाफ मैच जिताने के बाद क्रुणाल पांड्या ने किसे दिया श्रेय? बताया प्रेशर में कैसा लगता है खेलना

Krunal Pandya on Dinesh Karthik: क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि पांड्या ने मैच जीतने के बाद आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक को जीत का श्रेय दिया है.

आईपीएल 2026 में बीती रात यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में मुकाबला खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने 2 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस मैच में एमआई ने पहले खेलते हुए 166 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आरसीबी ने आखिरी गेंद पर 167 रन बनाकर मैच अपने नाम किया. इस मैच में आरसीबी के सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए. लेकिन स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि पांड्या ने मैच जीतने के बाद आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक को जीत का श्रेय दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

क्रुणाल पांड्या ने कार्तिक को दिया जीत का श्रेय

क्रुणाल पांड्या ने मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर आप पिछले साल और यहां तक ​​कि इस साल को भी देखें, तो बल्लेबाजी में सुधार का श्रेय दिनेश कार्तिक को जाता है. कार्तिक प्रत्येक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी समय बिताया है. उनके मजबूत और कमजोर पक्षों को समझा और उन पर काम किया. वो हमेशा बल्लेबाजों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है. उसका बहुत बड़ा श्रेय डीके को जाता है."

उन्होंने कहा, "हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर कोई ऐसा गेंदबाज है, जिसे आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि आप उसका सामना कर सकते हैं, तो बस उसकी छह गेंदों को अच्छी तरह से खेलें. मैं क्रीज पर पांव जमा चुका था और मुझे लगा कि ऐंठन के कारण मेरे लिए एक-दो रन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था. इसलिए मैंने सोचा मैं बस खड़े रहकर सभी छह गेंदों का अच्छी तरह से सामना करता हूं और जितना संभव हो उसका फायदा उठाता हूं."

प्रेशर गेम में बल्लेबाजी को लेकर क्या बोले क्रुणाल?

क्रुणाल पांड्या ने कहा, "मुझे अच्छा लगता है कि टीम मुझ पर भरोसा करती है और मुझे अलग-अलग भूमिका सौंपती है. मैंने कभी भी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया है. मैं हमेशा टीम की स्थिति को समझने और उसे संभव सरल तरीके से हल करने की कोशिश करता हूं."

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