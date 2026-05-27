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आक्रामक बल्लेबाजी ने बदला मैच... RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कैसे जीता क्वालिफायर 1? पढ़ें क्या कहा

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आक्रामक बल्लेबाजी ने बदला मैच... RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कैसे जीता क्वालिफायर 1? पढ़ें क्या कहा

आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की पारी खेली थी. इस जीत के बाद कप्तान पाटीदार ने बताया है कि उनकी टीम ने क्वालिफायर 1 कैसे जीता है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 27, 2026, 04:23 PM IST

आक्रामक बल्लेबाजी ने बदला मैच... RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कैसे जीता क्वालिफायर 1? पढ़ें क्या कहा

Rajat patidar

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला धर्मशाला में 26 मई को खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 92 रनों से अपने नाम किया है. इस जीत के साथ आरसीबी की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई है. इस मैच में आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की पारी खेली थी. इस जीत के बाद कप्तान पाटीदार ने बताया है कि उनकी टीम ने क्वालिफायर 1 कैसे जीता है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

आरसीबी कप्तान ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान

आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, "ये हमारे लिए शानदार मुकाबला रहा. बल्लेबाजों ने जिस तरह दबदबे के साथ बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही आक्रामक इरादा दिखाया, वो टीम के लिए काफी अच्छा रहा. कोई तय रणनीति नहीं थी, लेकिन हम मानसिक रूप से तैयार थे. हर बल्लेबाज ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया कि वो मुकाबले के लिए तैयार है."

अपनी बल्लेबाजी पर क्या बोले पाटीदार?

रजत पाटी ने 33 गेंदों में नाबाद 93 रनों की पारी को लेकर कहा, "मैं शुरुआत में 8-10 गेंदें लेकर पिच को समझने की कोशिश करता हूं. उसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरह साफ हो जाता है. मैं अपने विकेट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता और कोशिश करता हूं कि गेंदबाज पर दबाव बनाया जाए. गेंद पर आसानी से आगे बढ़कर शॉट लगाना आसान नहीं था, क्योंकि उछाल में फर्क था. लेकिन हमने स्थिति के अनुसार खुद को ढाला."

ऐसा रहा क्वालिफायर 1 मुकाबला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाए थे. टीम के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा विराट कोहली 43, क्रुणाल पांड्या 43, वेंकटेश अय्यर 19, देवदत्त पडिक्कल 30, टिम डेविड 4 और जितेश शर्मा ने 15 रन बनाए. इसके जवाब में गुजरात की टीम 19.3 ओवरों में 162 रनों पर ही सिमट गई और 92 रनों से मुकाबला गंवा दिया. 

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