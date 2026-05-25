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RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

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RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

Rajat Patidar on Bowlers in IPL: गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर 1 से पहले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने गेंदबाजों को लेकर बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 25, 2026, 10:52 PM IST

RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

rajat patidar PC

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आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंचना चाहेंगी. हालांकि, दोनों ही टीमें अब तक दमदार प्रदर्शन करके आ रही है, जिसकी वजह से दोनों के लिए ही जीत आसान नहीं होगी. वहीं, हारने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका होगा. लेकिन टीमें बिना रिस्क के एक मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी. इस मैच से पहले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने गेंदबाजों को लेकर बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.  

गेंदबाजों के लिए मुश्किलें हो गई हैं- पाटीदार

गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालिफायर से पहले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है. विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल हैं, मैदानों की बाउंड्री छोटी हैं और ओस भी बड़ी भूमिका निभाती है. खासकर तेज गेंदबाजों के लिए छोटी सी गलती भी 6 रन में बदल जाती है. हमें हालांकि जैसी भी पिच और परिस्थितियां मिलें, हम उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. विकेट कैसे होने चाहिए, ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है."

फाइनल वेन्यू शिफ्ट होने पर क्या बोले पाटीदार?

पाटीदार ने फाइनल को बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट किए जाने पर कहा, "ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए फाइनल जहां भी होगा, वहीं खेला जाएगा. फिलहाल हमारा पूरा ध्यान फाइनल में पहुंचने पर है."

गुजरात को लेकर पाटीदार ने कहा, "दोनों टीमों ने पूरे सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है. मैच वाले दिन जो टीम अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करेगी और दबाव में धैर्य तथा एकाग्रता बनाए रखेगी, वही जीत दर्ज करेगी. हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी गेंदबाजी है. पावरप्ले में जिस तरह हम गेंदबाजी करेंगे, वो बेहद अहम होगा. टीम का हर खिलाड़ी जानता है कि हम यहां सिर्फ बचाव करने नहीं, बल्कि आक्रमण करने की मानसिकता के साथ आए हैं."

क्या है आरसीबी का प्लान?

पहले क्वालिफायर में अपने प्लान पर पाटीदार ने कहा, "हम शुरुआती विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे और अब तक यही हमारी सफलता की कुंजी रही है. लगातार एक जैसी सोच और रणनीति पर अमल करना ही अंतर पैदा करेगा." वहीं पाटीदार ने फिल साल्ट पर अपडेट देते हुए कहा, "फिल साल्ट फिट हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं. लेकिन हमने अभी आखिरी प्लेइंग इलेवन तय नहीं की है."

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