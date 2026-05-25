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RCB vs GT Qualifier 1 Pitch Report: धर्मशाला में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसा है पिच का हाल

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RCB vs GT Qualifier 1 Pitch Report: धर्मशाला में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसा है पिच का हाल

RCB vs GT Qualifier 1 Pitch Report: आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 25, 2026, 03:29 PM IST

RCB vs GT Qualifier 1 Pitch Report: धर्मशाला में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसा है पिच का हाल

RCB vs GT Qualifier 1 Pitch Report

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आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. लीग स्टेज मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. आरसीबी और जीटी ने 14 मैचों में 9-9 मुकाबले जीते. आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है. दोनों ही टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के दो मौके होंगे. क्योंकि क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलेगी. हालांकि, क्वालिफायर 1 में पिच अहम भुमिका निभाने वाली है. आइए जानते हैं कि धर्मशाला की पिच कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

धर्मशाला की पिच रिपोर्ट

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी हुई है, जो हरियाणा के भिवानी से मंगवाई गई है. ऐसे में यहां गति और उछाल दोनों ही मिलता है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है. लेकिन अगर बल्लेबाज क्रीज पर पैर जमा लेते हैं, तो वो आसानी से रन बना सकते हैं और बड़े शॉर्ट्स खेल सकते हैं. 

RCB vs GT हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि गुजरात ने भी 4 मैच ही अपने नाम किए हैं. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए, जिसमें दोनों ने 1-1 मैच जीता है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

गुजरात- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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