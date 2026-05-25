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RCB vs GT Qualifier 1: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो फाइनल में पहुंच जाएगी RCB? जानें बिना रिजर्व डे कैसे निकलेगा रिजल्ट

RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला धर्मशाला में 26 मई को खेला जाना है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 25, 2026, 04:18 PM IST

RCB vs GT Qualifier 1: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो फाइनल में पहुंच जाएगी RCB? जानें बिना रिजर्व डे कैसे निकलेगा रिजल्ट

RCB vs GT Qualifier 1

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला धर्मशाला में 26 मई को खेला जाना है. फैंस का सबसे बड़ा डर बारिश का है, क्योंकि धर्मशाला में कभी भी मौसम बदल सकता है. ऐसे में सभी फैंस के मन में सवाल आ रहा है कि क्या बीसीसीआई ने प्लेऑफ के लिए रिजर्व डे रखा है या नहीं. अगर बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो पाता है और मैच रद्द होता है, तो किस टीम का फायदा होगा और इसकी नजीता कैसे निकलेगा. आइए जानते हैं कि अगर बारिश से मैच रद्द होता है, तो बिना रिजर्व डे नतीजा कैसे निकलेगा. 

अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसका होगा फायदा?

बीसीसीआई ने प्लेऑफ मैचों के लिए रिजर्व डे नहीं रखा है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो किस टीम का फायदा होगा. 26 मई को क्वालिफायर 1 बारिश की चपेट में आता है, तो मैच रद्द होगा. क्योंकि बोर्ड ने रिजर्व डे नहीं रखा है. ऐसे में अब पाइंट्स टेबल के हिसाब से टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. 

अगर बारिश से मैच रद्द हुआ, तो आरसीबी फाइनल में प्रवेश कर लेगी. क्योंकि आरसीबी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और आईपीएल नियमों के अनुसार, अगर बारिश से मैच नहीं हो पाता है, तो टॉप वाली टीम सीधा फाइनल में चली जाती है. इसी वजह से आरसीबी की टीम सीधा फाइनल खेलेगी. बारिश से गुजरात का नुकसान है, क्योंकि उसे एलिमिनेटर की विजेता टीम से क्वालिफायर 2 खेलना होगा. 

कैसा रहेगा धर्मशाला में मौसम का हाल?

accuweather के अनुसार, आरसीबी और जीटी के बीच पहले क्वालिफायर के दौरान 80 प्रतिशत बारिश की संभावना है. वहीं, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसके अलावा 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट में 16 प्रतिशत तेज तूफान की भी संभावना है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

गुजरात- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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