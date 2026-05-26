RCB vs GT Qualifier 1 Highlights: गुजरात को हराकर फाइनल में पहुंची आरसीबी, जीटी को 92 रनों से दी करारी शिकस्त

RCB vs GT Qualifier 1 Highlights: आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 92 रनों से अपने नाम कर लिया है.

आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 150 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही विराट कोहली की टीम लगातार दूसरी फाइनल में पहुंच चुकी है. क्वलिफायर 1 में आरसीबी ने पहले खेलते हुए 254 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में जीटी की टीम 162 रनों पर ही सिमट गई. आरसीबी के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने नाबाद 93 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ टीम ने लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है और ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए इरादे से 31 मई को मैदान पर उतरेगी.

गुजरात को मिला था 255 रनों का लक्ष्य

आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 255 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, जिसकी पीछा करते हुए 19.3 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई. टीम के लिए राहुल तेवतिया ने 43 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली. इसके अलावा साई सुदर्शन 14, शुभमन गिल 2, जोस बटलर 29, निशांत सिंधु 5, वॉशिंगटन सुंदर 8, जेसन होल्डर 0, राशिद खान 8, कगिसो रबाडा 9, मोहम्मद सिराज 5 और प्रसिद्ध कृष्णा ने नाबाद 6 रन बनाए.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आरसीबी और जीटी मैच में आरसीबी के जैकब डफी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा रासिख दार सलाम ने 2 विकेट, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट लिया है. जीटी के लिए कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया है.

ऐसी रही आरसीबी की पारी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 254 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. टीम के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 93 रनों की पारी खेली. इसके अलावा विराट कोहली 43, देवदत्त पडिक्कल 30, क्रुणाल पांड्या 43, वेंकटेश अय्यर 19, टिम डेविड 4 और जितेश शर्मा ने नाबाद 15 रन बनाए.

आरसीबी के लिए सबसे बड़ा स्कोर

263/5 बनाम पीडब्ल्यूआई बेंगलुरु 2013

262/7 बनाम एसआरएच बेंगलुरु 2024

254/5 बनाम जीटी धर्मशाला 2026*

250/3 बनाम सीएसके बेंगलुरु 2026

248/3 बनाम जीएल बेंगलुरु 2016

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में सर्वाधिक चौके

38 आरसीबी बनाम जीटी धर्मशाला 2026 *

33 सीएसके बनाम डीसी चेन्नई 2012

32 पीबीकेएस बनाम सीएसके वानखेड़े 2014

31 जीटी बनाम एमआई अहमदाबाद 2023

31 एमआई बनाम जीटी न्यू चंडीगढ़ 2025

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में सर्वोच्च स्कोर

254/5 आरसीबी बनाम जीटी धर्मशाला 2026 *

233/3 जीटी बनाम एमआई अहमदाबाद 2023

228/5 एमआई बनाम जीटी न्यू चंडीगढ़ 2025

226/6 पीबीकेएस बनाम सीएसके वानखेड़े 2014

222/5 सीएसके बनाम डीसी चेन्नई 2012

टी20 क्रिकेट में नॉकआउट/प्ले ऑफ खेल में उच्चतम स्कोर

265/5 समरसेट बनाम डर्बीशायर टॉनटन 2022 (क्यूएफ टी20 ब्लास्ट)

262/3 झारखंड बनाम हरियाणा पुणे 2025 (आखिरी SMAT)

255/5 भारत बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 2026 (फाइनल टी20 विश्वकप)

254/5 आरसीबी बनाम जीटी धर्मशाला 2026 (क्वालिफायर 1 आईपीएल)

253/7 भारत बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 2026 (सेमीफाइनल टी20 विश्वकप)

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