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'गिल-सुदर्शन इतिहास की नंबर-1 जोड़ी है...' पूर्व दिग्गज ने विराट-डिविलियर्स नहीं आईपीएल की इस जोड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ

Best Pair in IPL History: पूर्व भारतीय दिग्गज सुरेश रैना ने शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी को आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी बताई है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 25, 2026, 06:24 PM IST

'गिल-सुदर्शन इतिहास की नंबर-1 जोड़ी है...' पूर्व दिग्गज ने विराट-डिविलियर्स नहीं आईपीएल की इस जोड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ

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आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने काफी दमदार प्रदर्शन किया. पिछले कुछ सालों में गिल और सुदर्शन ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. इतना ही नहीं, गिल और सुदर्शन ने आईपीएल में 10वीं शतकीय पार्टनरशिप बना ली है. इसके अलावा विराट कोहली-क्रिस गेल, बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली-एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली है. इस महारिकॉर्ड के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुरेश रैना ने गिल और सुदर्शन की जोड़ी को आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी बताई है. आइए जानते हैं कि मिस्टर आईपीएल ने क्या कहा है. 

आईपीएल इतिहास की कौनसी जोड़ी है बेस्ट?

जियो हॉटस्टार के कार्यक्रम पर बात करते हुए सुरेश रैना ने कहा, "शुभमन गिल और साइ सुदर्शन टाटा आईपीएल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी जोड़ी है. दोनों ने साथ में 46 पारियों में 21 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं. अगली सर्वश्रेष्ठ जोड़ी क्रिस गेल और विराट कोहली की है, जिसके बाद एबी डिविलियर्स और कोहली का नंबर है. इससे पता चलता है कि गिल और साइ की जोड़ी कितनी शानदार है. दोनों एक दूसरे के खेल के पूरक हैं. दोनों ने सिर्फ 46 पारियों में 21 अर्धशतकीय साझेदारी की है. गेल और कोहली 59 पारियों में, जबकि एबीडी और कोहली 76 पारियों में वहां तक पहुंचे थे."

उन्होंने आगे कहा, "दोनों जबर्दस्त फिट हैं और एक दूसरे के खेल को समझते हैं. उन्हें पता है कि कब आक्रामक खेलना है और कब कौन सा शॉट खेलना है. उनके प्रदर्शन में गजब की निरंतरता है, जिसका कोई और जोड़ी मुकाबला नहीं कर सकती है." रैना ने विराट कोहली और क्रिस गेल-एबी डिविलियर्स की जोड़ियां से भी साई और गिल की जोड़ी की ऊपर रखा है. 

आरसीबी और जीटी के बीच खेला जाएगा क्वालिफायर 1

आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 1 मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा. एक बार फिर आरसीबी के सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी होगी, जो आरसीबी की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है. वहीं गुजरात के लिए विराट कोहली और फिल साल्ट की जोड़ी होगी. दोनों ही जोड़ियां काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं. 

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