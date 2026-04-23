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RCB vs GT Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा दबदबा या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है बेंगलुरु की पिच

RCB vs GT Pitch Report: आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 23, 2026, 03:38 PM IST

RCB vs GT Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा दबदबा या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है बेंगलुरु की पिच

RCB vs GT Pitch Report

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आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. आरसीबी ने इस सीजन काफी शानदार प्रदर्शन किया है और अपने 6 मैचों में 4 मुकाबले जीते हैं. वहीं गुजरात ने अपने 6 मैचों में 3 मैच जीते हैं. पॉइंट्स टेबल में आरसीबी तीसरे स्थान पर है, जबकि जीटी छठे स्थान पर है. दोनों ही टीमों शानदार फॉर्म है, जिससे दोनों के बीच रोमांचत मुकाबला खेला जा सकता है. आइए जानते हैं कि मैच के दौरान पिच का किरदार कैसा रहेगा और इससे गेंदबाज या बल्लेबाज किसको साथ मिलेगा. 

बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ इस मैदान पर 250 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. हालांकि, गेंदबाजों के लिए इस पिच पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. वहीं कप्तान टॉस जीतकर रनों का पीछा करना ज्यादा पसंद करते हैं. 

RCB vs GT हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 3 मैच अपने नाम किए हैं और गुजरात ने भी 3 मैच जीते हैं. हालांकि दोनों के आंकड़े बराबर है, जिससे ये साबित होता है कि आरसीबी और जीटी के बीच दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. इन दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेले जाने की उम्मीद है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

गुजरात- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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