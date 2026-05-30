RCB vs GT Final Weather Report: क्या बारिश बिगाड़ेगी फाइनल का मजा? जानें रिजर्व डे पर भी गिरा पानी तो क्या होगा

RCB vs GT Final Weather Report: फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है. अगर रविवार को बारिश होती है, तो रिजर्व डे के तौर सोमवार को मुकाबला होगा. लेकिन रिजर्व डे पर भी बारिश हुई, तो क्या होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के लिए रिजर्व डे नहीं रखा था. लेकिन फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है. अगर रविवार को बारिश होती है, तो रिजर्व डे के तौर सोमवार को मुकाबला होगा. लेकिन रिजर्व डे पर भी बारिश हुई, तो क्या होगा? आइए जानते हैं कि अहमदाबाद में मौसम का हाल कैसा है और रिजर्व डे पर किया नियम है.

रिजर्व डे पर हुई बारिश तो क्या होगा?

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा. ऐसे में अगर इस दिन बारिश होती है और खेल नहीं हो पाता है, तो मैच रिजर्व डे पर जाएगा. हालांकि, अगर बारिश मैच के बीच में आती है, तो मैच रिजर्व डे पर वहीं से शुरू होगा, जहां से छोड़ा गया होगा. वहीं अगर रिजर्व डे पर भी बारिश होती है, तो 120 मिनट एक्स्ट्रा इंतजार किया जाएगा और अगर बारिश नहीं रुकी और मैच रिजर्व डे पर भी नहीं हुआ था, तो आरसीबी को चैंपियन बनाया दिया जाएगा.

दरअसल, आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और गुजरात की टीम सेकेंड नंबर पर है. अब गुजरात से अच्छा नेट रनरेट और पोजिशन आरसीबी की है, तो बेंगलुरु के आईपीएल 2026 का खिताब मिल जाएगा.

कैसा है अहमदाबाद में मौसम का हाल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अहमदाबाद में 31 मई यानी रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, अहमदाबाद में मौसम साफ रहेगा और बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद भी है. यानी दिन में तेज धूप रहेगी और शाम में नमी रह सकती है. ऐसे में रविवार को चैंपियन टीम मिल सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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