'युवा खिलाड़ियों से प्रेरणा ली...' IPL 2026 Final में तूफानी पारी खेलने के बाद Virat Kohli का बड़ा बयान

Virat Kohli Statement: विराट कोहली ने 25 गेंदों में फिफ्टी ठोकी और फिर नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस तूफानी पारी के बाद विराट कोहली ने युवा खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला गया था. इस मैच में गुजरात ने 155 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया और 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. फाइनल की जीत का श्रेय पूरी तरह विराट कोहली को जाता है. क्योंकि कोहली ने 25 गेंदों में फिफ्टी ठोकी और फिर नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस तूफानी पारी के बाद विराट कोहली ने युवा खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

युवा खिलाड़ियों ने किया कोहली को प्रेरित

विराट कोहली ने फाइनल के बाद कहा, "ये वही पल है, जिसका हर खिलाड़ी सपना देखता है. मैंने कई बार इस क्षण की कल्पना की थी, खासकर विजयी रन बनाने की. बल्लेबाजी के लिए उतरते समय मैं पूरी तरह सहज था. मुझे पता था कि रन-चेज में क्या करना है. युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी आपको लगातार अपने खेल में सुधार करने और नई चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है."

25 गेंदों में फिफ्टी जड़ने पर कोहली ने कहा, "ये आपको लगातार बेहतर करने का लक्ष्य देता है. मुझे अपने खेल में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना था, बल्कि सोच बदलनी थी. गेंदबाजों पर दबाव बनाकर अतिरिक्त रन जुटाने की जरूरत थी. एक बार हम शीर्ष पर पहुंच गए तो हमारे सामने कौन-सी टीम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. हम सभी टीमों का सम्मान करते हैं और किसी को उकसाने में विश्वास नहीं रखते. हमारे पास अनुभवी और परिपक्व पेशेवर खिलाड़ी हैं और बड़े मुकाबलों में यही अनुभव काम आता है. बड़े अवसरों पर बड़े खिलाड़ियों को आगे आकर जिम्मेदारी निभानी होती है. मुझे पता था कि लक्ष्य का पीछा करते समय विपक्षी टीम मुझे जल्दी आउट करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था. मुझे विश्वास था कि हमारी चैंपियन टीम तीन-चार ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर सकती है."

आरसीबी फैंस पर भी बोले किंग कोहली

विराट ने आरसीबी फैंस को लेकर कहा, "हमारे लिए हर मैच घरेलू मुकाबले जैसा लगता है. हमारे 14 घरेलू मैच होते हैं, सिर्फ सात नहीं, क्योंकि फैंस हर जगह हमारे साथ रहते हैं. यहां तक कि गुजरात टाइटंस के घरेलू मैदान पर भी करीब 90 प्रतिशत दर्शक हमारे समर्थन में थे. हमें इस पल का बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. अब हमारे पास ऐसा समूह है, जिसके साथ मैदान पर उतरते समय ये महसूस होता है कि हर बार आपको ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं उठानी है. टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए मैच जिता सकते हैं."

गेंदबाजों को लेकर क्या बोले किंग?

आरसीबी गेंदबाजों को लेकर विराट कोहली ने कहा, "जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और क्रुणाल पंड्या जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज हमारे पास हैं. क्रुणाल हमेशा भरोसेमंद रहे हैं, जबकि रसिख सलाम डार ने इस सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है. मुझे इस समूह का हिस्सा बनकर बेहद खुशी होती है. हमारे पास संतुलन है, गहराई है और हम हर विभाग में मजबूत टीम हैं. यही कारण है कि मैदान पर हमारा आत्मविश्वास भी अलग स्तर का दिखाई देता है."

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