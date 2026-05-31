RCB vs GT Final: 10 साल बाद खत्म हुआ 'श्राप', विराट कोहली ने ठोकी IPL की सबसे तेज फिफ्टी; ऐसा करने वाले बने छठे बल्लेबाज

क्रिकेट
RCB vs GT Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली ने 156 रनों का पीछा करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है.
आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली ने 156 रनों का पीछा करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और आईपीएल फाइनल में इतिहास रचा है. दरअसल, विराट ने आईपीएल फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. विराट ने क्रिस गेल, रोहित शर्मा समेत सुरेश रैना की एलीट क्लब में अपना नाम लिखवा लिया है.