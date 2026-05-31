क्रिकेट

RCB vs GT Final: 10 साल बाद खत्म हुआ 'श्राप', विराट कोहली ने ठोकी IPL की सबसे तेज फिफ्टी; ऐसा करने वाले बने छठे बल्लेबाज

RCB vs GT Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली ने 156 रनों का पीछा करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया है.

RCB vs GT Final Highlights

Add DNA as a Preferred Source