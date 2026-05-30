Rajat Patidar PC: 'खिताब जीतने के लिए...' IPL 2026 फाइनल से पहले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने बताया प्लान

Rajat Patidar PC: गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 फाइनल से पहले आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्लान बताया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बतौर कप्तान लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले आरसीबी के लिए किसी भी कप्तान ने ऐसा नहीं किया है. हालांकि, पाटीदार की नजरे लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने पर भी होंगी. लेकिन गुजरात को उसके घर पर हराने के लिए पाटीदार अपनी तगड़े प्लान के साथ जाना होगा. आईपीएल 2026 फाइनल से पहले आरसीबी की कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि वो जीटी के खिलाफ किस मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेंगे. आइए जानते हैं कि पाटीदार ने अपनी पीसी में क्या कुछ कहा है.

क्या है फाइनल के लिए आरसीबी का प्लान?

आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने जीटी के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, तो आपके पास मजबूत गेंदबाजी आक्रमण होना चाहिए. इस विकेट पर 200-220 रन बनाना आसान है, लेकिन इतने बड़े स्कोर का बचाव करना कहीं अधिक मुश्किल होता है. इसलिए बेहतर गेंदबाजी इकाई सफलता की कुंजी है. भुवनेश्वर कुमार ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है. इस स्तर की प्रतियोगिता में गेंदबाजों के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता. उनकी योजनाएं और रणनीतियां बेहद स्पष्ट हैं, जिसका टीम को काफी फायदा मिल रहा है."

गेंदबाजों को लेकर पाटीदार ने कहा, "जब आपके पास भुवी और हेजलवुड जैसे शीर्ष गेंदबाज हों, तब भी अन्य गेंदबाजों का सहयोग जरूरी होता है. जिस तरह रसिख सलाम ने टीम के लिए अहम मौकों पर विकेट लेकर योगदान दिया है. वो बेहद महत्वपूर्ण है. सिर्फ एक या दो गेंदबाजों के दम पर टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता है."

फिल साल्ट पर क्या बोले पाटीदार

कप्तान पाटीदार ने फिल साल्ट को लेकर कहा, "साल्ट इस समय नेट सत्र में अभ्यास और बल्लेबाजी कर रहे हैं. अभी हमने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है. डॉक्टर और टीम प्रबंधन उनकी स्थिति का जांच करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा." बता दें कि चोट के कारण फिल साल्ट ने काफी मैच मिस किए हैं और वो अपने देश लौट गए थे. लेकिन क्वालिफायर 1 से पहले वो दोबारा टीम के साथ जुड़े और अब फाइनल भी खेल सकते हैं, जो टीम के लिए अच्छी खबर है.

क्वालिफायर 1 से फाइनल तक पहुंचने पर क्या बोले पाटीदार

रजत पाटीदार ने कहा, "हां, क्वालीफायर-1 के बाद हमें पर्याप्त समय मिला, जिससे खिलाड़ियों को आराम करने और पूरी तरह से रिकवर होने का मौका मिला. लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं और पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेलती रही हैं." क्वालिफायर 1 जीतने के बाद आरसीबी को 5 दिन का समय मिला था, जिससे खिलाड़ियों को आराम करने का पूरा मौका मिला.

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