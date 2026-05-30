RCB vs GT Final Playing 11: फाइनल में होगी फिल साल्ट की वापसी? यहां देखें आरसीबी-जीटी की अपनी ड्रीम टीम

RCB vs GT Final Playing 11: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. इस खिताबी मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है.

फैंस आईपीएल 2026 फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनलिस्ट टीमें तय होने से पहले लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई टीम पहली बार चैंपियन बने, लेकिन आरसीबी और गुजरात ने फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में दोनों टीमों के पास अपनी-अपनी दूसरी ट्रॉफी जीतने का मौका है. आरसीबी ने पिछले साल अहमदाबाद में ही अपना पहला खिताब जीता था. वहीं अब टीम गुजरात के होम ग्राउंड पर अपनी ट्रॉफी डिफेंड करेगी. इस मैच में आरसीबी स्टार फिल साल्ट की वापसी की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि आरसीबी और जीटी फाइनल में दोनों टीमों की प्लेइंग कैसी रहेगी और इस मैच की ड्रीम टीम क्या होगी.

लगातार दो बार अहमदाबाद फाइनल करेगा होस्ट

आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने पंजाब को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी. वहीं एक बार फिर अहमदाबाद में फाइनल खेला जाना है, लेकिन इस बार आरसीबी के सामने गुजरात की टीम होगी, जिसका अहमदाबाद होम ग्रांउड हैं. ऐसे में आरसीबी के लिए गुजरात को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. हालांकि, ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है. क्योंकि दोनों ही टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली हैं.

आरसीबी बनाम जीटी की संभावित प्लेइंग 11

बेंगलुरु- कटेश अय्यर/ फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड और रासिख सलाम डार.

इम्पैक्ट प्लेयर- सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कनिष्क चौहान, जॉर्डन कॉक्स और जैकब डफी.

जीटी- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंद्धू, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज.

इम्पैक्ट प्लेयर- राहुल तेवतिया, अरशद खान, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत और कुमार कुशग्र.

आरसीबी बनाम जीटी की ड्रीम टीम

कप्तान- रजत पाटीदार

रजत पाटीदार उपकप्तान- साई सुदर्शन

साई सुदर्शन विकेटकीपर- फिल साल्ट

फिल साल्ट ऑलराउंडर- क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, राशिद खान

क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, राशिद खान बल्लेबाज- जोस बटलर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल

जोस बटलर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल गेंदबाज- जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार

जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार इम्पैक्ट प्लेयर- कगिसो रबाडा

आरसीबी का फुल स्क्वाड

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

गुजरात का फुल स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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