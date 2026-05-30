FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

Health Tips: गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल

इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु

42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

RCB vs GT Final Pitch Report: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : May 30, 2026, 03:38 PM IST

RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

RCB vs GT Final Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात को ही हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, गुजरात क्वालिफायर 2 में राजस्थान को हराकर आ रही है. अब दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है और एक बार फिर खिताबी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि फाइनल में अहमदाबाद की पिच का हाल कैसा रहेगा और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलेगी. 

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. अक्सर इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस पिच पर उछाल और गति भी है, जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉर्ट खेल सकते हैं. हालांकि, नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा और एक बार फिर हाई-स्कोरिंग फाइनल देखने को मिल सकता है. 

RCB vs GT के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले अपने नाम किए और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं. आंकड़ों के हिसाब से आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों ही टीमें दमदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है और ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
अमेरिका में रिकॉर्ड मशीन बनी Dhurandhar 2, हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ 6 बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
MORE
Advertisement
धर्म
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
यहां आमरस का भोग लगते ही ‘बीमार’ हो जाते हैं भगवान जगदीश, 14 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट
Numerology: जुबान से मीठे और दिल के काले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी से नहीं बताते अपने मन की बात
जुबान से मीठे और दिल के काले होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी से नहीं बताते अपने मन की बात
June Month Festival 2026: जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार
जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार
Guru Gochar 2026: गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 29 May 2026: सिंह और वृश्चिक वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement