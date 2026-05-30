RCB vs GT Final Pitch Report: गेंदबाजों को दबदबा या बल्लेबाज करेंगे धुनाई? जानें फाइनल में कैसी होगी अहमदाबाद की पिच

RCB vs GT Final Pitch Report: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात को ही हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, गुजरात क्वालिफायर 2 में राजस्थान को हराकर आ रही है. अब दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है और एक बार फिर खिताबी मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि फाइनल में अहमदाबाद की पिच का हाल कैसा रहेगा और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलेगी.

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. अक्सर इस मैदान पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस पिच पर उछाल और गति भी है, जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉर्ट खेल सकते हैं. हालांकि, नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा और एक बार फिर हाई-स्कोरिंग फाइनल देखने को मिल सकता है.

RCB vs GT के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले अपने नाम किए और गुजरात ने 4 मैच जीते हैं. आंकड़ों के हिसाब से आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों ही टीमें दमदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है और ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

जीटी- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड.

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