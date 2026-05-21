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RCB vs GT Final Highlights: फाइनल में विराट की सबसे तेज फिफ्टी, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब; जीटी को 5 विकेट से रौंदा

RCB vs GT Final Highlights: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 01, 2026, 12:25 AM IST

RCB vs GT Final Highlights: फाइनल में विराट की सबसे तेज फिफ्टी, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब; जीटी को 5 विकेट से रौंदा

RCB vs GT Final Highlights

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आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. रजत पाटीदार ने बतौर कप्तान लगातार दूसरा खिताब जीता है, जिसके साथ उन्होंने एमएस धोनी और रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है. फाइनल में जीटी ने पहले खेलते हुए 156 रन बनाए थे, जिसके बाद आरसीबी ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया और फाइनल मुकाबला अपने नाम किया. फाइनल में विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. 

आरसीबी को मिला था 156 रनों का लक्ष्य

जीटी ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट आरसीबी को दिया था. इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने विस्फोटक शुरुआत की. आरसीबी ने 4.2 ओवरों में बिना विकेट के 62 रन बना दिए थे. वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली के बीच 62 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. हालांकि, उसके 16 गेंदों में 32 रनों पर वेंकटेश अय्यर आउट हो गए. उसके बाद देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर उतरे, लेकिन फिर पिडक्कल सिर्फ 1 रन बना सके और पवेलियन लौट गए. 

हालांकि, कप्तान पाटीदार ने विराट कोहली का थोड़ा साथ दिया. लेकिन वो भी 15 रनों पर आउट हो गए. पटीदार के बाद क्रुणाल पांड्या भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. राशिद खान ने पाटीदार और क्रुणाल को एक ही ओवर में पेविलयन का रास्ता दिखाया. फिर टिम डेविड ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए. अंत में जतेश शर्मा ने नाबाद 11 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने 42 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से नाबा 75 रनों की पारी खेली और टीम को लगातार दूसरा खिताब जिताया.

आईपीएल फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज 

24 गेंद- सुरेश रैना (सीएसके) बनाम एमआई, मुंबई डीवाईपी, 2010
24 गेंद- डेविड वार्नर (एसआरएच) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016
24 गेंद- वेंकटेश अय्यर (केकेआर) बनाम एसआरएच, चेन्नई, 2024
25 गेंद- रोहित शर्मा (एमआई) बनाम सीएसके, कोलकाता, 2015
25 गेंद- क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम एसआरएच, बेंगलुरु, 2016
25 गेंद- विराट कोहली (आरसीबी) बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026 

 इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी के लिए रासिख सलाम डार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट, जबकि क्रुणाल पांड्या ने 1 विकेट चटकाया. वहीं गुजरात के लिए राशिद खान ने 2 विकेट लिया है. वहीं अरशद खान, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही गुजरात टाइटंस की पारी

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इसके अलावा साई सुदर्शन 12, शुभमन गिल 10, निशांत सिंधु 20, जोस बटलर 19, अरशद 15, राहुल तेवतिया 7, जेसन होल्डर 7, राशिद खान 7 और कगिसो रबाडा ने नाबाद 3 रन बनाए. 

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