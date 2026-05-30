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'मुझे भारत के लिए खेलना...' IPL 2026 Final से पहले जीटी कप्तान शुभमन गिल ने कही दिल की बात, पढ़ें क्या कहा

Shubman Gill Statement: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में बेहद शानदार कप्तानी की है और साथ ही बल्ले से भी खूब रन बनाए हैं. वहीं अब गिल ने फाइनल से पहले बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 30, 2026, 08:53 PM IST

'मुझे भारत के लिए खेलना...' IPL 2026 Final से पहले जीटी कप्तान शुभमन गिल ने कही दिल की बात, पढ़ें क्या कहा

Shubman Gill Statement 

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गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में बेहद शानदार कप्तानी की है और साथ ही बल्ले से भी खूब रन बनाए हैं. गिल ने लीग स्टेज में 14 मैचों में 9 मुकाबले अपने नाम किए और टॉप-2 में जगह बनाई. उसके बाद क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में जगह बनाई है. गिल ने इस सीजन 700 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. ऐसे में आईपीएल 2026 फाइनल मुकाबले से पहले शुभमन गिल ने अपनी दिल की बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला, तो वो पूरे दिल से खेलेंगे. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अगर टीम इंडिया में मौका मिला तो... गिल

आईपीएल 2026 फाइनल से पहले गुजरात टाइटंस कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "अगर मेरा चयन टी20 टीम में होता है, तो मैं खुशी-खुशी खेलूंगा. मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने खेल पर काम करना और एक बेहतर टी20, वनडे और टेस्ट बल्लेबाज बनना है. मैं लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं. यही मेरी सोच है और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं, जो मेरे नियंत्रण में हैं. मुझे क्या बेहतर करना है और टीम को सफलता के लिए क्या करना चाहिए, यही सोच मुझे मानसिक रूप से फिट रखती है."

वैभव सूर्यवंशी पर भी दिया बड़ा बयान

शुभमन गिल ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "उसके लिए ये कमाल का सीजन रहा है. मैंने किसी बल्लेबाज को इस तरह बल्लेबाजी करते नहीं देखा. मौजूदा समय में वो इस प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. उनकी तकनीक, हाथों की गति और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेलने का तरीका अद्भुत है. आने वाले सालों में विरोधी टीमों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा."

साई सुदर्शन को लेकर गिल ने कहा, "आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में हर मैच में समान तीव्रता बनाए रखना आसान नहीं होता. यही साई की सबसे बड़ी ताकत है. उनकी तैयारी, दिनचर्या और अनुशासन में निरंतरता ही उन्हें मैदान पर भी लगातार सफल बनाती है."

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