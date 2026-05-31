इम्पैक्ट प्लेयर खत्म करना चाहिए और गेंदबाजों को... 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने IPL 2026 फाइनल से पहले दिया बड़ा बयान

Sachin Tendulkar on Impact Player: सचिन तेंदुलकर ने इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू किया था, जिसमें एक टीम 12 खिलाड़ी खिला सकती है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाना है. लेकिन इससे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू किया था, जिसमें एक टीम 12 खिलाड़ी खिला सकती है. हालांकि, उसके बाद इस नियम के कई विरोध हुए हैं. वहीं अब दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी इसपर अपनी राय दिया है. वहीं, बीसीसीआई अब 2027 आईपीएल तक ही इस नियम पर अपना फैसला लेगी. आइए जानते हैं कि उन्होंने इस नियम को लेकर क्या कहा है.

इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर क्या बोले सचिन तेंदुलकर?

सचिन तेंदुलकर ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पुरस्कार समारोह में इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर कहा, "मेरी निजी राय है कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम खत्म कर देना चाहिए. मुझे लगता है कि टी20 प्रारूप में आपको केवल 20 ओवर खेलने होते हैं. फिर आप उस लाइन-अप में एक और बल्लेबाज जोड़ देते हैं. जहां गेंदबाजों को पहले से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां मुझे असंतुलन नजर आता है."

सचिन ने पावरप्ले नियम को लेकर कहा, "पहले 6 ओवर में पावरप्ले लागू रहता है, जिसमें केवल दो फील्डर ही 30 गज के दायरे से बाहर रहते हैं. मेरा मानना है कि पहले चार ओवर बल्लेबाजों के पावरप्ले हों और उनमें भी यही फील्डिंग प्रतिबंध लागू हों. इसके बाद पावरप्ले के शेष दो ओवर फील्डिंग कप्तान अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं. इन लगातार दो ओवरों में खेल के किसी भी चरण में रिंग के बाहर एक अतिरिक्त फील्डर तैनात किया जा सकता है."

गेंदबाजों के बॉलिंग स्पेल को लेकर ये बोले सचिन

मास्टर ब्लास्टर ने आगे कहा, "एक गेंदबाज को पांच ओवर फेंकने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ही पांचवां ओवर फेंकेगा. क्या आप नहीं चाहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और अधिक गेंदबाजी करे. शीर्ष बल्लेबाज कभी-कभी 20 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को पांच ओवर गेंदबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए."

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