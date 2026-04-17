RCB vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है बेंगलुरु के पिच रिपोर्ट

RCB vs DC Pitch Report: आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है.

आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है. विराट कोहली की टीम ने इस सीजन अब तक काफी दमदार क्रिकेट खेला और 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है. वहीं दिल्ली ने 4 में से 2 मैच जीते हैं. हालांकि, आरसीबी को उसके घर पर हराना दिल्ली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. क्योंकि आरसीबी की टीम अपने घर पर और भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है. अब बेंगलुरु में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं कि आरसीबी और डीसी मैच में पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज कौन दबदबा बना पाएगा.

बेंगलुरु के पिच रिपोर्ट

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ इस मैदान पर 250 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. वहीं पिछले मैच में एलएसजी ने 146 रन बनाए थे, जिसे आरसीबी ने 15.1 ओवरों में ही चेज कर दिया था. हालांकि, गेंदबाजों के लिए इस पिच पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. वहीं कप्तान टॉस जीतकर रनों का पीछा करना ज्यादा पसंद करते हैं.

RCB vs DC हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 20 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि डीसी ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है. हालांकि एक मैच बेनतीजा भी रहा है. आरसीबी का पलड़ा दिल्ला पर भारी नजर आ रहा है और इस बार दोनों टीमों के प्रदर्शन को देखते हुए आरसीबी बाजी मार सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

दिल्ली- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

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