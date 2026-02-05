WPL 2026 Prize Money: आरसीबी पर हुई पैसों की बारिश, दिल्ली भी हुई मालामाल; देखें किसे मिली कितनी रकम

WPL 2026 Prize Money: आरसीबी पर डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद पैसों की बारिश हुई है. इतना ही नहीं रनरअप टीम दिल्ली भी मालामाल हुई है.

WPL 2026 Prize Money: महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था. इस मैच में डीसी ने आरसीबी को 204 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था. इससे पहले कभी भी डब्ल्यूपीएल फाइनल में इतने रन नहीं बने थे. लेकिन आरसीबी के हौसले बुलंद थे. टीम ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल का अपना दूसरा खिताब जीता है. ऐसे में आरसीबी पर खिताब जीतने के बाद पैसों की बारिश हुई है, इतना ही नहीं रनरअप टीम दिल्ली भी मालामाल हुई है. आइए जानते हैं कि किस टीम को कितनी रकम मिली है?

आरसीबी पर हुई पैसों की बारिश

महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस को 6 करोड़ रुपये मिले थे. तब से लेकर अब तक डब्ल्यूपीएल चैंपियन टीम को 6 करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं. ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. साल 2024 में आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था और तब भी टीम को 6 करोड़ ही मिले थी.

दिल्ली भी हुई मालामाल

महिला प्रीमियर लीग के कुल चार सीजन खेले जा चुके हैं. बीसीसीआई ने पहले सीजन से चैंपियन टीम और रनरअप टीम की प्राइज मनी रख थी. उसके बाद से दोनों ही राशि में बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में फाइनल हारने वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम को 3 करोड़ रुपये मिले है. दिल्ली ने डब्ल्यूपीएल के इतिहास में अब तक सभी फाइनल खेले हैं और सभी में हार मिली है. ऐसे में रनरअप टीम दिल्ली को 3 करोड़ रुपये इस बार भी मिलेंगे.

ऑरेंज कैप से लेकर पर्पल कैप तक किसे मिलेगी कितनी रकम?

डब्ल्यूपीएल की चैंपियन टीम को 6 करोड़ और रनरअप टीम को 3 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके अलावा सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों को भी रकम मिलेगी. ऑरेंड कैप विजेती, पर्पल कैप विजेता, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे अच्छा स्ट्राइक-रेट अवॉर्ड जीतने वाली टीमों को 5-5 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली खिलाड़ी 2.5 लाख रुपये मिलेंगे.

कैसा रहा फाइनल मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए थे. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लौरा वोल्वार्ड्ट, चिनेल हेनरी ने 35 रनों की नाबाद पारी खेली. आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल में सबसे बड़ा टोटल चेज कर दिया है और इतिहास रचा है. टीम ने 204 रनों का पीछा करते हुए 19.4 ओवरों में जीत हासिल है और 6 विकेट से जीत अपने नाम की. आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल का अपना दूसरा खिताब जीता है. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 87 रन और जॉर्जिया वॉल ने 79 रन बनाए.

