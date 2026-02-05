RCB vs DC Final Highlights: मंधाना-वॉल की आंधी में बिखरी दिल्ली, WPL फाइनल का सबसे बड़ा रन चेज कर आरसीबी ने जीता दूसरा खिताब

RCB vs DC Final Highlights: डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है. आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल में अपना दूसरा खिताब जीता है. फाइनल में आरसीबी और डीसी दोनों ही टीमों ने इतिहास रचा है. पहले डीसी ने डब्ल्यूपीएल के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया और फिर आरसीबी ने उसे चेज कर इतिहास रच दिया है. स्मृति मंझाना और जॉर्जिया वॉल ने तूफानी पारी खेली और टीम को दूसरा खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया है. दिल्ली को लगातार चौथी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है.

आरसीबी ने रचा इतिहास

आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल में सबसे बड़ा टोटल चेज कर दिया है और इतिहास रचा है. टीम ने 204 रनों का पीछा करते हुए 19.4 ओवरों में जीत हासिल है और 6 विकेट से जीत अपने नाम की. आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल का अपना दूसरा खिताब जीता है. इस मैच में स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 3 छक्के और 12 चौकों की मदद से 87 रनों की पारी खेली. इसके अलावा जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों में 79 रन बनाए, जबकि ग्रेस हैरिस 9, ऋचा घोष 6, क्लर्क नाबाद 7 और राधा यादव ने 5 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए हैं.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आरसीबी और डीसी के फाइनल में आरसीबी के लिए सयाली सतघरे, अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लर्क ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं दिल्ली के लिए चिनेल हेनरी ने 2 विकेट लिया है और नंदिनी शर्मा और मिन्नू मानी ने 1-1 विकेट चटकाया.

फाइनल में आरसीबी और दिल्ली ने रचा इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए फाइनल में 203 रन बोर्ड पर लगाए हैं, जो डब्ल्यूपीएल के प्लेऑफ का सबसे बड़ा टोटल है. हालांकि आरसीबी ने 204 रनों के लक्ष्य को चेज करते हुए सबसे बड़ा टोटल चेज करने का रिकॉर्ड बना लिया है. इससे पहले डब्ल्यूपीएल इतिहास में किसी भी टीम ने फाइनल में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था और न ही इतना बड़ा टारगेट चेज किया था.

213/4 - एमआई बनाम जीजी, ब्रैबोनरे, 2025 ईएलएम

204/4- आरसीबी बनाम डीसी, वडोदरा, 2026 फाइनल*

203/4 - डीसी बनाम आरसीबी, वडोदरा, 2026 फाइनल*

182/4 - एमआई बनाम यूपी, डीवाई पाटिल, 2023 ईएलएम

168/7 - जीजी बनाम डीसी, वडोदरा, 2026 ईएलएम

ऐसी रही दिल्ली की पारी

दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए थे. डीसी ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. टीम के लिए कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लौरा वोल्वार्ड्ट ने 25 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली. वहीं चिनेल हेनरी ने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली. लिजेल ली ने भी 37 रन और शैफाली वर्मा ने 20 रनों की पारी खेली.

