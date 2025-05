आईपीएल 2025 का 51वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां विराट कोहली के सामने महेंद्र सिंह धोनी होंगे. सीएसके की टीम अपने घरेलू मैदान पर मिली हार का बदला चिन्नास्वामी स्टेडियम में लेना चाहेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल 2025 का सीजन अबतक काफी शानदार गुजरा है.

वही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल का 18वां सीजन काफी खराब रहा है. सीएसके अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है. उनको 10 मुकाबले में सिर्फ 2 मैच में जीत मिल सकी है. वही 8 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. इस सीजन दूसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी. मगर फैंस जानना चाहते हैं कि इस मैच के दौरान बेंगलुरु के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.

मौसम विभाग के अनुसार 3 मई को बेंगलुरु में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत है. ऐसे में फैंस का मजा बारिश खराब कर सकती है. मैच के दौरान 31 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक तापमान बेंगलुरु में रह सकता है. चेन्नई और आरसीबी का मैच शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

Rain spoiled CSK's practice session at M. Chinnaswamy Stadium ahead of their clash against RCB tomorrow ⛈️☔



Hopefully, the rain stays away during match time 🏟️🤞#IPL2025 #RCBvCSK #MSDhoni #Sportskeeda pic.twitter.com/mwiYuFukE6