CSK की 28 करोड़ की जोड़ी पर भारी पड़ा 75 लाख का खिलाड़ी, RCB के खिलाफ ठोकी 24 गेंदों में फिफ्टी

IPL 2026, RCB vs CSK: सीएसके ने नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14.20-14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब तक ये दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं.

आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 43 रनों के जीत लिया है. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में हार की हैट्रिक लगा दी है. हालांकि इस सीजन चेन्नई की सिर्फ बॉलिंग की नहीं बल्कि बैटिंग भी कमजोर दिख रही है. एमएस धोनी की गैरमौजूदगी में सीएसके लगातार हार रही है, जिसके बाद सवाल उनके नीलामी प्लान पर उठ रहे हैं. क्योंकि सीएसके ने नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14.20-14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन अब तक ये दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. हालांकि सीएसके ने 75 लाख रुपये में सरफराज खान को खरीदा था, जो काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं या यूं कहें कि सीएसके की 28 करोड़ की जोड़ी पर 75 लाख का खिलाड़ी भारी नजर आ रहा है.

28 करोड़ी की जोड़ी पर उठे सवाल

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 28.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. अनकैप्ड प्लयर्स को इतनी भारी रकम देकर फ्रेंचाइजी सवालों के घेरे में आ गई है. दोनों ही खिलाड़ी भारी-भरकम कीमत को सही साबित करने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं. कार्तिक ने अब तक सभी तीनों मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 पारियों में 8.33 की औसत से 25 रन बनाए हैं. वहीं प्रशांत वीर ने 2 पारियों में 49 रन बनाए हैं, जो आरसीबी के खिलाफ 43 रनों की पारी खेली. हालांकि अब तक दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रहे हैं. हालांकि प्रशांत वीर एक ऑलराउंडर हैं और सीएसके कप्तान ने उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई है. हालांकि लगातार तीन हार के बाद सीएसके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

28 करोड़ पर भारी पड़ा 75 लाख का खिलाड़ी

सीएसके सिर्फ 75 लाख रुपये में सरफराज खान को अपनी टीम में शामिल किया था, जो घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे थे. सरफराज अपनी घरेलू क्रिकेट की दमदार फॉर्म को आईपीएल 2026 में भी लेकर आए. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 24 गेंदों में फिफ्टी ठोक दी. उन्होंने अब तक 3 पारियों में 33 की औसत से और 202 से अधिक के स्ट्राइट रेट से 99 रन बनाए हैं. हालांकि सरफराज सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजी भी हैं. सीएसके ने उन्हें काफी सस्ते में खरीदा था, लेकिन वो करोड़ों वाला काम कर रहे हैं.

सीएसके को खल रही है धोनी की कमी

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को एमएस धोनी की कमी खल रही है. हालांकि चोट के चलते वो शुरुआती दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे. सीएसके ने 5 बार खिताब जीता है, जिसमें एमएस धोनी ही कप्तान थे. लेकिन 2024 आईपीएल से टीम काफी निराशजनक प्रदर्शन कर रही है. हालांकि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन भी हो सकता है.

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