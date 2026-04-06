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'उन्हें टीम इंडिया से दूर रखना मुश्किल होगा...' RCB मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने देवदत्त पडिक्कल को लेकर दिया बड़ा बयान

Dinesh Karthik on Devdutt Padikkal: सीएसके के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल को लेकर टीम के मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 06, 2026, 08:07 PM IST

'उन्हें टीम इंडिया से दूर रखना मुश्किल होगा...' RCB मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने देवदत्त पडिक्कल को लेकर दिया बड़ा बयान

Dinesh Karthik on Devdutt Padikkal

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आईपीएल 2026 में बीती रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 43 रनों से अपने नाम कर लिया है. हालांकि इस मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने गेंद का धागा खोल दिया. टीम के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली. हालांकि इस तूफानी पारी के बाद टीम के मेंटॉर दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि कार्तिक ने पडिक्कल को लेकर क्या कहा है. 

कार्तिक ने पडिक्कल पर दिया बयान

दिनेश कार्तिक ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका पक्का इरादा. ऐसी पिच पर जब शुरुआत में रन आसानी से नहीं बनते तो कई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं. जब हालात मुश्किल थे तब भी देवदत्त ने धैर्य बनाए रखने का साहस दिखाया. आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्हेंने पहली बाउंड्री लगाई तो फिर अपनी बल्लेबाजी का गियर बदल दिया. वो एकदम सही क्रिकेट शॉट खेल रहे हैं और गेंद को काफी दूर तक मार रहे हैं. अगर वो इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं और हम जानते हैं कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं."

चेन्नई पर पूर्व दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

अनिल कुंबले ने कहा, "ये चेन्नई के लिए बड़ी चिंता का विषय है. अगर आपके दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआती तीन मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ये एक गंभीर चुनौती बन जाती है. सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी को छोड़कर बाकी बल्लेबाजी क्रम काफी युवा है. आपको अपने अनुभवी बल्लेबाजों में से कम से कम किसी एक की जरूरत होती है, जो बड़ी पारी खेले. दुर्भाग्य से शुरुआती तीन मैच में चीजें चेन्नई के पक्ष में नहीं रहीं. अभी सत्र की शुरुआत ही है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द अपनी खामियों को सुधारना होगा."

ऐसी रहा आरसीबी-सीएसके मैच

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना डाले थे. टीम के लिए टिम डेविड ने नाबाद 25 गेंदों में 70 रन बनाए. इसके अलावा रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 48 रन बनाए. वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 50, फिल साल्ट ने 46 और विराट कोहली ने 28 रन बनाए. इसके जवाब में सीएसके की टीम 207 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए सरफराज खान ने 50 रनों की तूफानी पारी खेली थी. 

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