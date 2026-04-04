RCB vs CSK Pitch Report: गेंदबाज काटेंगे गदर या बल्लेबाजों करेंगे धमाल? जानें कैसी है बेंगलुरु की पिच

RCB vs CSK Pitch Report: आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रविवार 5 अप्रैल को बेंगलुरु में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रविवार 5 अप्रैल को खेला जाएगा. आईपीएल के दूसरे डबल हेडर का ये दूसरा मुकाबला होगा, जो बेंगलुरु में खेला जाएगा. आरसीबी और सीएसके को आईपीएल का सबसे बड़ा मैच भी कहा जाता है. इस मैच के लिए स्टेडियम में हजारों की भीड़ भी उमड़ सकती है. इस महामुकाबले में पिच अपनी अहम किरदान भी निभा सकती है, तो जानते हैं कि बेंगलुरु की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज कौन कहर बरपा पाएगा.

बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां कि पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत से कम नहीं है. हालांकि यहां गेंदबाजों की खूब कूटाई भी होती है. इस मैदान पर अच्छा उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और आउटफील्ड तेज होने के कारण खूब चौके भी लगते हैं. दूसरी पारी में ओस आने की पूरी उम्मीद रहती है, जिससे कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फैसला ले सकते हैं.

RCB vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सीएसके ने 21 मैच जीते हैं और आरसीबी ने 13 मैचों में ही जीत हासिल की है. हालांकि सीएसका का पलड़ा आरसीबी पर एकतरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन पिछले कुछ सालों में सीएसके पिछड़ रही है.

कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के दौरान रविवार को बेंगलुरु में ज्यादातर काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को 20 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है और 35 प्रतिशक नमी रहेगी. वहीं तापमान 32 डिग्री से गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीदे है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

आरसीबी- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

सीएसके- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से