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WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

Shivam Dube and Anushka Sharma Reaction: विराट कोहली 7 रनों पर होते हैं, तो दुबे उनका कोच छोड़ देते हैं. लेकिन फिर 28 रनों दुबे ही उनका कैच पकड़ते हैं. दोनों घटना पर अनुष्का रिएक्शन देती हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 05, 2026, 10:16 PM IST

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

Shivam Dube and Anushka Sharma Reaction

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आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में आरसीबी ने पहले खेलते हुए 250 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया है. इस दौरान अनुष्का शर्मा का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, विराट कोहली 7 रनों पर होते हैं, तो दुबे उनका कोच छोड़ देते हैं. लेकिन फिर 28 रनों दुबे ही उनका कैच पकड़ते हैं. दोनों घटना पर अनुष्का रिएक्शन देती हैं और दुबे जब कैच पकड़ लेते हैं, तो वो भी रिएक्शन देते हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

पहले छोड़ा फिर पकड़ा कैच

आरसीबी की पारी में खलील अहमद तीसरा ओवर फेंक रहे थे. तभी विराट कोहली छक्का मारने जाते हैं और गेंद उछल जाती है. तभी गेंद के नीचे शिवम दुबे आते हैं, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ पाते हैं. तभी अनुष्का शर्मा काफी खुश होती हैं और उसे सेलिब्रेट करती हैं. 

लेकिन फिर जब विराट कोहली अंशुल कंबोज के खिलाफ बड़ा शॉर्ट खेलने जाते हैं और गेंद फिर उछल जाती है. इस बार शिवम दुबे कैच लपक लेते हैं. इस बार दुबे कैच लेकर गुस्से में गेंद नीचे फेंकते हैं और अग्रेशन दिखाते हैं. तभी अनुष्का थोड़ा गुस्सा होती हैं. दुबे और अनुष्के दोनों का रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है. 

ऐसी रही आरसीबी की पारी

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए टिम डेविड ने 25 गेंदों में 8 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए हैं. इसके अलावा रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 48 रन, देवदत्त पडिक्कल 29 गेंदों में 50 रन, फिल साल्ट 30 गेंदों में 46 और विराट कोहली 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल सके. 

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