RCB vs CSK: ' इस हार का जिम्मेदार'.. ऋतुराज गायकवाड़ ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, जानिए क्या कहा

RCB vs CSK IPL 2026: रविवार को RCB से मिली करारी हार के बाद CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी हताश नजर आए. CSK की लगातार तीसरी हार के बाद ऋतुराज ने सरेआम खुद को इस हार का जिम्मेदार बताया.

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विजयी रथ लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से मात दी. इस सीजन आरसीबी की यह लगातार दूसरी जीत है. वहीं दूसरी तरफ चेन्नई को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.

इस बड़ी हार के बाद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी मायूस नजर आए. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि टीम कई वजहों से हारी है, इसके अलावा उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ली और स्वीकार किया कि उनकी खराब बैटिंग से टीम हार गई.

ऋतुराज ने खुद को माना हार का जिम्मेदार

ऋतुराज अपनी बैटिंग और टीम के संघर्ष पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मैं खुद भी हैरान था. सरफराज खान, प्रशांत वीर, जैमी ओवरटन और एक वक्त तक शिवम दुबे ने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई और आखिरी दम तक लड़ते रहे. मेरा मानना है कि अगर मैंने टॉप ऑर्डर में रन बनाए होते, तो शायद हमारी टीम जीत सकती थी. इसलिए इस मैच की हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं."

टिम डेविड की पारी ने बदला खेल

इस मैच में टिम डेविड ने सीएसके के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, जिसे रुतुराज ने मैच का टर्निंग पॉइंट बताया और अफसोस भी जताया. इस पर उन्होंने कहा, अंशुल कंबोज की बॉल पर टिम डेविड आउट हो गए थे. लेकिन टिम की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वह नो बॉल निकलती है. इसके बाद, टिम मैदान के चारों तरफ छक्के-चौकों की बरसात कर देते हैं.

खराब फील्डिंग से हारे मैच

ऋतुराज ने हार के लिए खराब फील्डिंग और विराट कोहली को मिले जीवनदान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "शुरू में ही विराट का कैच पकड़ लिया होता, तो मैच का रुख कुछ और होता. उनकी टीम 13वें-14वें ओवर तक तो मैच में बनी हुई थी, लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है और मैच पूरी तरह आरसीबी के हाथ में चला जाता है.:

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