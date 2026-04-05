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RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 43 रनों से जीत लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 05, 2026, 11:24 PM IST

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights

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RCB vs CSK Highlights: आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 43 रनों से जीत लिया है. आरसीबी ने पहले खेलते हुए 250 रन बना दिए थे, जिसकी पीछा करते हुए सीएसके की टीम 204 रनों पर सिमट गई. आरसीबी के लिए टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदारी ने तूफानी पारियां खेली और टीम को पहाड़ जैसे स्कोर तक ले गए. इसके साथ ही सीएसके ने लगातार तीन मैच गंवाकर हार की हैट्रिक लगा दी है, जबकि आरसीबी ने अपना दूसरा मैच जीत लिया है. 

सीएसके को मिला था 251 रनों का लक्ष्य

आरसीबी ने सीएसके को 251 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करने उतरे सीएसके की टीम 19.4 ओवरों में 204 रनों पर ही सिमट गई. हालांकि इस हार के बाद सीएसके ने आईपीएल 2026 में हार की हैट्रिक लगा दी है. टीम को इस सीजन की पहली जीत की तलाश है. 

सीएसके लिए सरफराज खान ने 25 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे. उसके बाद प्रशांत वीर ने 43 और जैमी ओवरटन ने 16 गेंदों में 37 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. टीम के लिए संजू सैमसन 9, ऋतुराज गायकवाड़ 7, आयुष म्हात्रे 1, कार्तिक शर्मा 6, शिवम दुबे 18, अंशुल कंबोज नाबाद 19, नूर अहमद 8 और मैट हेनरी ने 2 रन बनाए.  

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि जैकब डफी, क्रुणाल पांड्या और अभिनंदन सिंह ने 2-2 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा ने सुयश शर्मा ने 1 विकेट लिया. वहीं सीएसके के लिए अंशुल कंबोज, जैमी ओवरटन और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही आरसीबी की बल्लेबाज

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए टिम डेविड ने 25 गेंदों में 8 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए हैं. इसके अलावा रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 48 रन, देवदत्त पडिक्कल 29 गेंदों में 50 रन, फिल साल्ट 30 गेंदों में 46 और विराट कोहली 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल सके. 

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