आईपीएल 2025 का 52वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था. इस मैच को आरसीबी ने 2 रनों से अपने नाम कर लिया. लेकिन इस मैच में एक विवादित पल भी देखने को मिला. दरअसल, सीएसके बैटर डेवाल्ड ब्रेविस को विकेट को लेकर विवाद चल रहा है. उन्होंने समय पर रिव्यू की भी मांग नहीं की. हालांकि सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर खूब चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि पूरा क्या मामला है.

चेन्नई सुपर किंग्स को 17वां ओवर आरसीबी के लुंगी एनगिडी डाल रहे थे. इस ओवर की दूसरी गेंद पर एनगिडी ने आयुष म्हात्रे को पवेलियन भेजा. उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस बैटिंग के लिए मैदान पर आए. ऐसे में अगली गेंद ब्रेविस के पैड पर लगी और फिर उन्होंने जोरदार अपील की, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया. लेकिन ब्रेविस ने अंपायर को नहीं देखा और न ही जेडजा देख पाएं. फिर दोनों बल्लेबाद लौड़कर दो रन लेने लगे. लेकिन बाद में फिर ब्रेविस और जडेजा ने चर्चा की और डीआरएस लेना चाहा. फिर आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने टाइमर खत्म होना का हवाला दिया. इस तरह ब्रेविस को वापस जाना पड़ा.

