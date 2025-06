आईपीएल 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हरा दिया और 18 साल के ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया है. आईपीएल 2025 चैंपियन बनने के बाद आरसीबी अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंच गई, जहां टीम फैंस के साथ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट सेलिब्रेश कर रही है. विराट कोहली ने जश्न के दौरान कप्तान रजत पाटीदार और टीम को लेकर भी दिल जीतने वाली बात की है. आइए जानते हैं कि इस सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ है.

चिन्नास्वामी में आरसीबी का विराट सेलिब्रेशन

18 साल के लंबे समय के बाद आईपीएल खिताब जीतने बाद आरसीबी की टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विराट सेलिब्रेशन कर रही है. आरसीबी की टीम स्टेडियम में ऑनर लैप कर रही है. इतना ही नहीं उनके पास आईपीएल 2025 की ट्रॉफी भी है. पूरे मैदान पर आरसीबी-आरसीबी फैंस चिल्ला रहे है. विराट कोहली ने इस जश्न के दौरान कप्तान रजत पाटीदार समेत पूरी टीम के लिए दिल छू लेने वाली बात की है.

विराट ने ट्रॉफी की जीत पर कही ये बात

विराट कोहली ने स्टेडियम में माइक पर कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है. हमें इसे जल्द ही खत्म करना पडे़गा. आपको ट्रॉफी दिखानी थी. इसलिए कृपया मुझे बोलने दिए. हमारे कप्तान ने जीतने के बाद जो कहा था उसी को दोहराकर मैं शुरू करूंगा. 'ई साला कप नमदे' नहीं, 'ई साला कप नमदु' है. हमने हर दिखाया है. ये खिलाड़ियों या मेरे लिए नहीं बल्कि 18 सालों से जिसका वेट आप कर रहे थे, ये आपके लिए है. आप लोगों ने 18 सालों से आरसीबी को सपोर्ट किया है. मैंने दुनिया में कहीं भी आपकी तरह फैंस बेस नहीं देखी है. आपको बधाई दो.

कर्नाटक सरकार ने आरसीबी किया सम्मानित

आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने आरसीबी टीम को सम्मानित किया है. राज्यसभा की भव्य सीढ़ियों पर खिताब जीतने के लिए सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है. इस जश्न में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

Unreal scenes here at the Chinnaswamy 🔥 RCB RCB RCB#IPLFinals #rcbcelebration pic.twitter.com/NLEbcIUDk2