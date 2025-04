रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरू और UBER के बीच विवाद खड़ा हो गया है. जिसका हिस्सा ट्रेविस हेड भी हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आरोप लगाया है कि उबर इंडिया ने मजाक उड़ाते हुए उसे Royally Challenged Bengaluru कहा गया है. इसके लिए आरसीबी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

आईपीएल 2025 के बीच ट्रेविस हेड ने उबर इंडिया के लिए एड कर किया था. जिसमें आरसीबी का मजाक उड़ाया गया है. जिसके लिए आरसीबी की टीम को कोर्ट जाना पड़ा है. इस सीजन में रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने 6 मैचों में 4 मुकाबले जीते हैं. वही सिर्फ 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड के उबर विज्ञापन में टीम के अपमान करने के लिए उबर इंडिया को दिल्ली उच्च न्यायालय में घसीटा है. आरसीबी ने तर्क दिया है कि इस एड में उनकी टीम को "रॉयली चैलेंज्ड बेंगलुरु" कहना अपमानजनक है.

Breaking:

Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets ) takes Uber @Uber_India to Delhi High Court over disparaging its trademark in an ad featuring Australian Cricketer Travis Head. RCB has contended that calling it "Royally Challenged Bengaluru" is disparaging. RCB has contended… pic.twitter.com/i4ELebCWH8