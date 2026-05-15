वो जगह मेरे लिए नहीं, जहां मुझे काबिलियत साबित करनी पड़े... Virat Kohli का बयान हुआ वायरल, आखिर क्यों कही ये बात?

Virat Kohli Statement: आरसीबी पॉडकास्ट में विराट कोहली ने अपनी दिल की बात कही है. उन्होंने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भी बात की है और अब उनका बयान खूब वायरल हो रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में केकेआर के खिलाफ शानदार शतक ठोक दिया और सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए हैं. लेकिन इससे पहले विराट कोहली लगातार दो बार डक पर आउट हुए थे. वहीं अब आरसीबी पॉडकास्ट में विराट कोहली ने अपनी दिल की बात कही है. उन्होंने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भी बात की है और अब उनका बयान खूब वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि किंग कोहली ने क्या कहा है.

किंग कोहली का वायरल हुआ बयान

विराट कोहली ने आरसीबी के पॉडकास्ट में कहा, "मैं हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है. मैं जिम करता हूं और हम घर पर अच्छा खाना खाते हैं. मुझे इस तरह जीना पसंद है. ये केवल क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर होने वाली बातें और बाकी सब. मुझे कई बार पूछा गया है कि क्या आप 2027 में खेलना चाहते हैं. मुझे इसका जवाब पता है और अगर मैं खेल रहा हूं तो फिर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं. मैं खेलना जारी रखना चाहता हूं. भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना शानदार है."

Why did Virat retire from Test cricket, and will he play the 2027 World Cup or not?



Virat has answered everything: https://t.co/WshqgB7ita pic.twitter.com/WdSn1TMJk1 — Aditya Saha (@Adityakrsaha) May 15, 2026

कोहली ने आगे कहा, "मेरा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है. मैं जिस माहौल का हिस्सा हूं, उसमें कुछ योगदान दे सकता हूं और टीम को भी लगता है कि मैं योगदान दे सकता हूं, तो मैं खेलता रहूंगा. अगर मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करने की जरूरत महसूस कराई जाती है, तो मैं उस माहौल में नहीं रह सकता. मैं अपनी तैयारियों के प्रति ईमानदार हूं. मैं खेल के प्रति अपने दृष्टिकोण के प्रति ईमानदार हूं. मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं, जब मैं खेलने के लिए जाता हूं तो मैं दूसरों से कम नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा मेहनत करता हूं और सही तरीके से खेलता हूं."

मुझे खेल से प्यार है- विराट कोहली

किंग कोहली ने कहा, "मैं इसी तरह से तैयारी करता हूं. मैं 50 ओवर तक फील्डिंग करने के लिए तैयार हूं. इस तरह से खेलने के बाद भी अगर मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी पड़े, तो वो जगह मेरे लिए नहीं है. मैं तब स्पष्ट सोच के साथ वहां गया था कि मुझे वहां किसी को कुछ साबित नहीं करना है. मैं वहां खेलने गया क्योंकि मुझे खेल खेलना पसंद है. मैं इसलिए खेलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खेल से प्यार है. मुझे बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आने लगा. मुझे फिर से एक बच्चे जैसा महसूस हुआ. मुझे लगा कि ये किसी और को लेकर नहीं बल्कि ये केवल मेरे और खेल के बारे में है."

कोहली ने कहा, "अगर पहले लोग ये कहते हैं कि हमें आपकी क्षमता पर विश्वास है और एक सप्ताह बाद वो सवाल उठाने लगते हैं, तो वो मुझे पहले दिन ही बता दे कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं और मेरी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अच्छा हूं और आप इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं तो चुप रहें. अगर आप परिणाम के आधार पर अपनी सोच बदलते हैं तो फिर आपके रवैये में कभी निरंतरता नहीं रहेगी."

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