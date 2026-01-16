FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

क्रिकेट

क्रिकेट

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से आईपीएल मुकाबले छीने जाने से रोकने के लिए स्टेडियम में एआई तकनीक से युक्त 300 से 350 कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 16, 2026, 09:11 PM IST

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

Royal Challengers Bengaluru

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से आईपीएल मुकाबले छीने जाने से रोकने के लिए स्टेडियम में एआई तकनीक से युक्त 300 से 350 कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही उसने इस भीड़ प्रबंधन पहल के लिए आने वाला अनुमानित चार करोड़ 50 लाख रुपये का पूरा खर्चा उठाने की पेशकश की है. आरसीबी ने ये प्रस्ताव कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को एक आधिकारिक पत्र के जरिए से दिया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

आरसीबी ने एक बयान में कहा, आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 300 से 350 एआई से लैस कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है. आरसीबी ने इस पहल की अनुमानित 4.50 करोड़ रुपये की पूरा खर्च उठाने की प्रतिबद्धता भी जताई है. ये उन्नत निगरानी तकनीक केएससीए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भीड़ की आवाजाही को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, अनुशासित कतार व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रवेश और निकास की रियल-टाइम ट्रैकिंग के जरिए अनधिकृत प्रवेश की निगरानी करने और कुल मिलाकर फैंस की सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम बनाएगी.

पिछले साल 11 लोगों की गई थी जान

आईपीएल 2025 का खिताब जीतने वाली आरसीबी ने जीत का जश्न मनाने के लिए एम चिन्नास्वामी में कार्यक्रम रखा था. इस समारोह के दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैंस की मौत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी क्रिकेट गतिविधियों को रोक दिया गया था. वहीं राज्य सरकार द्वारा गठित एक कार्य बल स्टेडियम परिसर में चल रहे सुरक्षा उन्नयन कार्य की निगरानी के बाद शनिवार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है. जांच में चार जून को हुई भगदड़ के लिए भीड़ प्रबंधन उपायों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था.

नहीं मिली मेजबानी, तो कौनसा स्टेडियम बनेगा आरसीबी का होम?

एआई संचालित रियल-टाइम कैमरा प्रणाली वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट डेटा पर आधारित है, जिससे मैच के दिन तैनात सुरक्षा बलों को अनधिकृत प्रवेश और घुसपैठ का पहले ही पता लगाकर निवारक कदम उठाने में मदद मिलेगी. अगर स्टेडियम को आईपीएल 2026 के मुकाबलों की मेजबानी के लिए सरकारी एजेंसियों से जरूरी अनुमति नहीं मिलती है, तो आरसीबी प्रबंधन अपने घरेलू मैच रायपुर और पुणे में कराने पर विचार कर रहा है.

किसी भी स्थल को आईपीएल शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले संबंधित अधिकारियों को सौंपना होता है और आईपीएल का आगामी सत्र 26 मार्च से शुरू होने की संभावना है. इससे पहले भारत 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा. लेकिन जरूरी अनापत्ति पत्र नहीं मिलने के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम को इस वैश्विक टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं मिला है. (इनपुट पीटीआई)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

