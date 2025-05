आईपीएल 2025 में 3 मई को आरसीबी और सीएसके के बीच खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मैच गजब का नजारा देखने को मिला. इस सीजन बेंगलुरु फैंस का जोश हाई है. क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंकतालिका में ऊपर की तरफ नजर आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स का आरसीबी फैंस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जेल जर्सी के साथ स्वागत किया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 का सीजन काफी खराब रहा है. वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी. जिसकी वजह से आरसीबी फैंस सीएसके को ट्रोल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं.

रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की सबसे राइवलरी मानी जाती है. फैंस इन दोनों टीमों का मुकाबला देखना खूब पंसद करते हैं. वही आरसीबी और सीएसके के बीच में खेले जाने वाले मैच में कई बार दोनों टीमों के फैंस की आपस में झड़प हो चुकी है.

RCB Fans are ready to welcome CSK at Chinnaswamy pic.twitter.com/DtPAHeClSG