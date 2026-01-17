RCB फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी, IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है. क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) शनिवार 17 जनवरी को स्टेडियम को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है.

आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया था. लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया था. स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जो भगड़द में बदल गई और 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. उसके बाद स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैच दोनों पर ही रोक लगा दी थी. लेकिन अब आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है. क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) शनिवार 17 जनवरी को स्टेडियम को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या अपडेट दिया है.

आरसीबी फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी

केएससीए के प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंटरनेशनल और आईपीएल मुकाबलों की मेजबानी की अनुमति प्रदान कर दी है. ये अनुमति सरकार और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कुछ विशेष नियमों और शर्तों के पालन के अधीन है. केएससीए सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने को लेकर आश्वस्त है."

मृत्युंजय ने आगे कहा, "संघ ने विशेषज्ञ समीक्षा समिति के समक्ष पहले ही एक विस्तृत अनुपालन रोडमैप प्रस्तुत किया है और वो सुरक्षा और भीड़-प्रबंधन उपायों को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है."

शुक्रवार को केएससीए को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में आरसीबी ने स्टेडियम में 300 से 350 एआई युक्त कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया था और इसके लिए 4.50 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि वहन करने की पेशकश भी की थी. हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला केएससीए की प्रबंधन समिति की बैठक में जल्द ही लिया जाएगा.

इस वजह से लगाई गई थी रोक

पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 फैंस की मौत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी क्रिकेट गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद जांच में चार जून को हुई उस भगदड़ के लिए भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजामों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें लगभग तीन लाख फैंस आरसीबी के जश्न में शामिल होने के लिए स्टेडियम के आसपास जमा हो गए थे.

