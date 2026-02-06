WPL 2026 Awards List: ऑरेंज कैप से लेकर पर्पल कैप तक, जानिए किन खिलाड़ियों को मिला कौनसा अवॉर्ड

महिला आरसीबी टीम ने एक बार से आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया है. इस जीत के साथ टीम पर उपहारों की जमकर बारिश हुई है. यहां जानें किन खिलाड़ियों को मिला कौनसा अवॉर्ड

एक बार फिर से इतिहास रचते हैं महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है. स्मृति मंधाना की टीम रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु के इस शानदार प्रदर्शन के बाद टीम पर तोहफों की बारिश हुई है. इस मैच में कप्तान स्मृति मंधाना शानदार 87 रनों की यादगार की पारी खेली. उनका साथ दिया है जॉर्जिया वॉल ने, जॉर्जिया वॉल ने 79 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्थिति प्रदान की. गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को दो गेंदें शेष रहते छह विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

दूसरी बार रचा इतिहास

महिला आरसीबी टीम ने दूसरी बार आईपीएल खिताब को अपने नाम किया है. बता दें कि 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में ग्रेस हेरिस का विकेट गवा दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करने आईं जॉर्जिया वॉल ने स्मृति मंधाना के साथ मोर्चा संभाला और तेजी से रन बनाएं. RCB ने 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर WPL 2026 का खिताब अपने नाम किया, इस जीते के बाद आरसीबी की टीम पर अवॉर्ड की बारिश हो गई. यहां जानें किन खिलाड़ियों को मिला कौनसा अवॉर्ड

ये रही आवॉर्ड की पूरी लिस्ट-

विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 6 करोड़ रुपये

उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (DC) 3 करोड़ रुपये

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन 5 लाख रुपये

ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना 5 लाख रुपये

पर्पल कैप सोफी डिवाइन 5 लाख रुपये

सबसे ज्यादा छक्के सोफी डिवाइन 5 लाख रुपये

बेस्ट स्ट्राइक रेट अवॉर्ड ग्रेस हैरिस 5 लाख रुपये

फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना 2.5 लाख रुपये

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नंदिनी शर्मा 5 लाख रुपये

