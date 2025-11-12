FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्या IPL 2026 में बदल जाएगा RCB का होम ग्राउंड! टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ ये मैदान

RCB changing their Home Ground: आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है. खबर सामने आ रही है कि इस सीजन में आरसीबी अपना होम ग्राउंड छोड़कर किसी और स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बना सकती है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 12, 2025, 10:33 AM IST

RCB changing their Home Ground

RCB changing their Home Ground: विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2025 हमेशा याद रहने वाला आईपीएल सीजन रहेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इसी सीजन में ये टीम पहली बार आईपीएल का खिताब जीती थी. लेकिन टीम की ये जीत एक दर्दनाक हादसे में बदल गई थी. टीम की जीत के बाद विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी. अब खबर है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पर रोक के कारण RCB अपने 2026 सीजन के सभी होम मैच पुणे में खेल सकती है.

टी 20 वर्ल्ड कप से भी हुआ बाहर

दरअसल 2025 में हुई घटना का असर अब 2026 में भी देखने को मिल सकता है. बता दें कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई इस भगदड़ के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. जांच शुरू होने के बाद से अब तक इस स्टेडियम में कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेला गया है. सुरक्षा कारणों से स्टेडियम को बंद रखा गया है और अभी तक उसे कोई “क्लीन चिट” नहीं मिली है. यही वजह है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी चिन्नास्वामी स्टेडियम को वेन्यू की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया.

RCB का नया होम ग्राउंड

अब आरसीबी के नए होम ग्राउंड के बारे में बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब RCB अपनी होम टीम के मैच पुणे में खेलने पर विचार कर रही है. यानी कि अब 2026 का आईपीएल आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड से काफी दूर खेलेगी. पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम को आरसीबी का अस्थायी होम ग्राउंड बनाया जा सकता है. एमसीए के सचिव कमलेश पिसाल ने बताया कि इस व्यवस्था पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी यह पक्का नहीं हुआ है. 

