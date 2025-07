पृथ्वी शॉ के बाद RCB के गेंदबाज ने बदली टीम, IPL 2025 में किया था कमाल

भारत के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने हाल ही में मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा बन गए. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार गेंदबाज ने अपनी टीम बदल दी है. नए घरेलू सीजन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम ने बड़ा फैसला लिया है. रसिख सलाम आगामी घरेल सत्र में बड़ौदा के लिए खेलते नजर आएंगे.

हाल ही में रसिख सलाम ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (JKCA) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की मांग की थी. सलाम को एनओसी दिए जाने की पुष्टि जेकेसीए ने खुद कर दिया है. नए सत्र से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बड़े झटके के तौर पर हैं. क्योंकि उनकी गिनती जम्मू के शानदार गेदंबाजों में होती है.

आरसीबी के स्टार गेंदबाज रसिख सलाम ने जम्मू एंड कश्मीर छोड़कर बड़ौदा टीम का हिस्सा बन गए हैं. इस बात की पुष्टि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने कर दी है. रसिख सलाम दाएं हाथ के एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं. जम्मू-कश्मीर के लिए 5 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं. वहीं, 10 लिस्ट ए मैचों में भी उन्होंने 13 विकेट लिए हैं. रसिख सलाम 2024 में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए चर्चा में आए थे.

Rasikh Dar Salam would be playing for Baroda this domestic season.

He's received NOC from JKCA board



Jitesh Sharma is another player who would play for Baroda this season and not for Vidharbha



Krunal 🤝 Jitesh 🤝 Rasikh all in Baroda pic.twitter.com/yvWCCL91vB