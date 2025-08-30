Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को RCB देगी मुआवजा, जानें कितनी मिलेगी रकम

Bengaluru Stampede: आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देना का ऐलान किया है. यहां जानिए आरसीबी ने इसको लेकर क्या कहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन यानी आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. पिछले 18 साल में पहली बार आरसीबी आईपीएल का खिताब जीत पाई है. आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और आरसीब के बीच अहमदाबाद में खेला गया था. ट्रॉफी जीतकर आरसीबी बेंगलुरु में जश्न मनाने आई थी, जहां करोड़ों की संख्या में फैंस पहुंचे और देखते ही देखते जश्न मातम में बदल गया था. भीड़ तुरंत ही भगदड़ में बदल गई और 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. वहीं अब आरसीबी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया है.

आरसीबी ने दिया बयान

आरसीबी ने एक आधिकारिक बयान में लिखा, "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया था. हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया. वो हमारा हिस्सा थे, जो हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाता है. उनकी अनुपस्थिति हम में से प्रत्येक की यादों में गूंजती रहेगी."

𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁



Our hearts broke on June 4, 2025.



We lost eleven members of the RCB family. They were part of us. Part of what makes our city, our community & our team unique. Their absence will echo in the memories of each one of… pic.twitter.com/1hALMHZ6os — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 30, 2025

बयान आगे लिखा, "कोई भी सहायता उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कभी नहीं भर सकती है. लेकिन पहले कदम के रूप में और गहरे सम्मान के साथ आरसीबी ने उनके प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये दिए हैं. न केवल वित्तीय सहायता के रूप में बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के रूप में ये फैसला लिया गया."

आरसीबी ने पहली बार जीता खिताब

रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है. इससे पहले टीम साल 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेली थी. हालांकि 2016 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम ने फाइनल खेला था. लेकिन जीत नहीं पाई थी. वहीं रजत पाटीदार की डेब्यू कप्तानी में सीजन में आरसीबी ने खिताब अपने नाम कर लिया.

