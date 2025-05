रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने मैच के लिए टिकट के पैसे रिफंड करने की घोषणा की है. शनिवार को लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द कर दिया गया था. फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा कि चूंकि 17 मई 2025 को आरसीबी और केकेआर के बीच मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था. इसलिए सभी वैध टिकट धारक पूर्ण रिफंड के पात्र हैं.

डिजिटल टिकट धारकों को टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल किए गए उनके मूल खाते में 10 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड जारी किया जाएगा. यदि आपको 31 मई तक रिफंड नहीं मिलता है. तो कृपया मामले को आगे बढ़ाने के लिए बुकिंग विवरण के साथ refund@ticketgenie.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं.

इसके साथ ही फिजिकल टिकट धारकों को रिफंड का दावा करने के लिए अपने मूल टिकट को संबंधित आधिकारिक स्रोत को सौंपना होगा. जहां से उन्होंने टिकट खरीदे थे. वही कॉम्पलमेंट्री टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा. इससे पहले आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों के लिए टिकटों के रिफंड की घोषणा की थी. जो मूल रूप से 13 मई और 17 मई को निर्धारित थे. जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के स्थगित कर दिया गया था.

शनिवार की बारिश के बाद आरसीबी और केकेआर दोनों को एक-एक अंक दिया गया. आरसीबी 12 मैचों में 17 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के करीब पहुंच गई. जबकि केकेआर 13 मैचों में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है.

🚨 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐑𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐂𝐁 𝐯𝐬 𝐊𝐊𝐑 🎟️



As the game between RCB and KKR on 17th May 2025 was abandoned due to inclement weather, all valid ticket holders are eligible for a full refund.



Digital ticket holders will… pic.twitter.com/Wfpub1p5h3