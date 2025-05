आईपीएल 2025 में रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. लेकिन उन्होंने इस बीच टेस्ट क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जिसके लिए पूरे देश से जडेजा को बधाई मिली. अब रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने पति के रिकॉर्ड पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 ऑलराउंडर बने रहने का रिकॉर्ड रवींद्र जडेजा के नाम दर्ज हो गया है.

रवींद्र जडेजा ने पिछले गुरुवार को ये ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की थी. टेस्ट क्रिकेट में जडेजा 1151 दिन तक इस प्रारुप में नंबर-1 ऑलराउंडर रहे हैं. उनको आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 में जगह मिली थी.

अपने पति और भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा के टेस्ट में सबसे लंबे समय तक नंबर एक ऑलराउंडर बनने पर पत्नी रीवाबा जडेजा ने कहा कि यह पूरे परिवार और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का क्षण है. भारत खेल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है. मैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचों को धन्यवाद देती हूं. हमारी टीम आगामी भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखे.

#WATCH | Jamnagar, Gujarat | On her husband and Indian Cricketer Ravindra Jadeja becoming the longest-reigning Number one all-rounder in tests, BJP MLA Rivaba Jadeja says, "It is a proud moment for the whole family and Indian cricket fans...India is progressing in the field of… pic.twitter.com/Q8M2ouL1QU