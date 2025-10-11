Ravindra Jadeja नहीं खेलेंगे वनडे वल्ड कप 2027? दिग्गज ऑलराउंडर ने खुद तोड़ी चुप्पी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जडेजा टीम का हिस्सा नहीं है. ऐसे में अब अटकले तेज हो गई हैं कि जडेजा वनडे से जल्द संन्यास का ऐलान कर सकते हैं और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 नहीं खेलेंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, जिसमें वो अपने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी जलवा बिखेर रहे हैं. टेस्ट सीरीज के बाद जडेजा ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले हैं, जहां टीम को तीन वनडे औप 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. हालांकि वनडे सीरीज के लिए जडेजा टीम का हिस्सा नहीं है. ऐसे में अब अटकले तेज हो गई हैं कि जडेजा वनडे से जल्द संन्यास का ऐलान कर सकते हैं और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 नहीं खेलेंगे. वहीं अब जडेजा ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड कप 2027 को लेकर किया खुलासा

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहता हूं. ये हमेशा सेलेक्टर्स का फैसला होता है. अच्छी बात ये है कि कप्तान और चयनकर्ताओं ने मुझे बात की है और मुझे समझाया है. लेकिन मैं पूरी तरह से करणों को समझ नहीं पाया हूं. हर किसी का सपना होता है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते."

वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा रहा जडेजा का प्रदर्शन

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने बल्ले से अब तक केवल 1 पारी खेली है, जिसमें उन्होंने शतक ठोका है. उन्होंने 104 रनों की नाबाद पारी खेली थी. वहीं विकेट लेने के मामले में जडेजा ने अब तक 7 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और विकेट लेने की सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

ऐसा रहा जडेजा का वनडे करियर

रवींद्र जडेजा ने टीम इंडिया के लिए अब तक 204 वनडे मैचों की 137 पारियों में 2806 रन बनाए हैं और इस दौरान कुल 13 अर्धशतक भी ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रनों का है. वहीं गेंदबाजी में 196 पारियों में 231 विकेट अपने नाम किया है. हालांकि जडेजा ने दो बार पंजा भी खोला है और उनकी इकॉनमी 4.85 की रही है.

