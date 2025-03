भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं. इसका हिंट न्यूजीलैंड की पारी खत्म होने के बाद ही मिली गई है. दरअसल रवींद्र जडेजा ने अपने ओवर का कोटा खत्म करने के बाद विराट कोहली के पास गए और उनको गले लगा लिया. जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मैच के बाद ही जडेजा रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे. टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद ही जडेजा ने टी20 प्रारुप से संन्यास का ऐलान पहले ही कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर ये विषय खूब ट्रेंड कर रहा है.

Virat Kohli hugged Ravindra Jadeja after he completed his last over. . Appreciation or Sign of Retirement? Jadeja playing his last ODI today ? #INDvsNZ pic.twitter.com/1FDYq9pjgS