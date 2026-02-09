FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

क्रिकेट

क्रिकेट

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Jammu-Kashmir in Semi Final: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 56 रनों से हरा दिया है और रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है. क्योंक ऐसा पहली बार जब जम्मू की टीम ने रणजी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 09, 2026, 05:52 PM IST

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Jammu-Kashmir in Semi Final

रणजी ट्रॉफी का 2025-26 सत्र अब अपने अंत को आ गया है. टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए तीन टीमें मिल गए हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर का नाम भी शामिल है. जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 56 रनों से हरा दिया है और रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है. क्योंक ऐसा पहली बार जब जम्मू की टीम ने रणजी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. हालांकि मध्य प्रदेश के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी ने दमदार प्रदर्श किया है और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है. 

पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची जम्मू-कश्मीर

रणजी के 67 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है. लेकिन इस बार टीम इतिहास रच चुकी है और आगे भी इतिहास रच सकती है. क्योंकि टीम ने इस सीजन दमदार प्रदर्शन किया है और वो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में भी जगह बना सकती है. टीम के सभी खिलाड़ी दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे टीम फाइनल में पहुंच सकती है. हालांकि सेमीफाइनल में टीम किस टीम के खिलाफ खेलेगी ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है. 

आकिब नबी ने किया दमदार प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के खिलाफ जम्मू एक्सप्रेस कहे जाने वाले आकिब नबी ने 12 विकेट अपने नाम किया. क्वार्टर फाइनल की पहली पारी में आकिब ने 5 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा दूसरी पारी में आकिब ने 7 विकेट चटकाए. हालांकि इस तरह उन्होंने 12 विकेट लेकर टीम को क्वार्टर फाइनल जिताया है.  जम्मू कश्मीर के सामने सेमीफाइनल में बंगाल और आंध्र के बीच खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ने वाली टीम की चुनौती होगी. दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड की टक्कर कर्नाटक से हागी. आकिब ने दूसरी बार पांच विकेट झटकने का कारनामा पूरा किया है.

ऐसा रहा पूरा मुकाबला

जम्मब कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सिर्फ 194 रन बनाए थे. लेकिन टीम ने घातक गेंदबाजी की और मध्य प्रदेश को सिर्फ 152 रनों पर रोक दिया और 42 रनों की बढ़त बना ली. फिर जम्मू ने दूसरी पारी में 248 रन बना दिए और मध्य प्रदेश को 290 रनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन फि आकिब नबी की घातक गेंदबाजी के बदौलत जम्मू ने मध्य प्रदेश को 234 रनों पर रोक दिया और 56 रनों से क्वार्टर फाइनल जीत लिया. 

