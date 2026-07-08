राजकुमार दादागिरी के लिए मासूम… सौरव गांगुली की भुमिका निभाएंगे राजकुमार राव, बायोपिक का पोस्टर देख फैंस ने दिए रिएक्शन

Sourav Ganguly Biopics Reactions: बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च हो गया है, जिसके बाद फैंस ने रिएक्शन दिए हैं.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च हो गया है. इस फिल्म में राजकुमार राव गांगुली का किरदार निभाएंगे. ऐसे में पोस्टर में राजकुमार ने गांगुली का साल 2002 में लॉर्ड्स मैदान पर टी-शर्ट उतारकर लहराते हुए जश्न को दर्शाया है. हालांकि, पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है और लोग तरहा-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि पोस्टर पर फैंस की राय क्या है.

गांगुली का किरदार निभाएंगे राजकुमार

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव उनका किरदार निभाएंगे. इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी लॉन्च हो गया है और ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को पोस्टर में राजकुमार राव ने गांगुली का साल 2002 में लॉर्ड्स के मैदान की बालकनी वाली सीन दर्शाया गया है.

साल 2002 में भारत और इंग्लैंड के बीच नेटवेस्ट ट्राई सीरीज का फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 2 विकेट से अपने नाम किया था. हालांकि, मैच के बाद गांगुली कहा भी था कि उन्होंने यकीन नहीं था कि टीम इंडिया के मैच जीतेगी. जीत के बाद गांगुली ने ऐतिहासिक मैदान की बालकनी में खड़े होकर टी-शर्ट उतार दी थी और उसे लहराते हुए ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया था. उस समय गांगुली टीम के कप्तान थे.

फैंस ने पोस्टर पर दिए रिएक्शन

सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया के एक्स पर अपनी बायोपिक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फैंस ने तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, माफ़ करना, राजकुमार राव दादागिरी करने के लिए बहुत मासूम लगते हैं. जबकि एक यूजर ने लिखा, बाएं हाथ के बल्लेबाज़ और "गॉड ऑफ़ द ऑफ़साइड" का किरदार निभाना! ये वाकई एक मुश्किल काम है!

अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान पर बनी इस बायोपिक को देखने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा.

इस पोस्ट पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने लिखा, क्या जन्मदिन का तोहफ़ा है, मैं तो काफ़ी समय से इसके बारे में सुन रहा था. वहीं, सौरव गांगुली को फैंस ने उनके जन्मदिन पर बधाईयां भी दी है और उनकी पूरी तस्वीरे भी साझा की हैं. हालांकि, इस पोस्ट पर कुछ निगेटिव कमेंट भी हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा, दादा का फ़ैन होने के नाते... ये अब तक की किसी बायोपिक के लिए देखे गए सबसे खराब 'फ़र्स्ट लुक' में से एक है... शायद AI भी इससे ज़्यादा असरदार लुक बना सकता था... ये काफ़ी निराशाजनक लगता है और टीम पर यहां बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है... उम्मीद है कि यह फ़िल्म क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में से एक की विरासत के साथ न्याय करेगी.

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