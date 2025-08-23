विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

Rajiv Shukla on Virat Kohli and Rohit Sharma: विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी. उसके कुछ महीनो बाद दोनों ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया था. हालांकि अब दोनों के वनडे रिटायरमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस बीच राजीव शुक्ला ने भी विराट और रोहित के वनडे रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान

यूपी टी20 लीग के यूट्यूब चैनल पर राजीन शुक्ला का एक पॉडकास्ट शेयर किया गया है, जिसमें वो विराट और रोहित को लेकर बात कर रहे हैं. इस दौरान राजीव से पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को फेयरवेल मिलेगा. जैसे सचिन को मिला था? इसपर उन्होंने कहा कि वो अभी रिटायर कब हुए हैं? विराट और रोहित दोनों वनडे खेलेंगे.

What’s next for Rohit Sharma and Virat Kohli?



Shri Rajeev Shukla @ShuklaRajiv (Vice President, BCCI; Director, Asian Cricket Council; MP, Rajya Sabha) shares his thoughts in a very special episode of Long Off Lounge.



Now live on YouTube — https://t.co/Z5oxTzCbrL@UPCACricket |… pic.twitter.com/srflE3Bc9M — UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 22, 2025

राजीव शुक्ला ने कहा, बीसीसीआई की एक पॉलिसी काफी क्लीयर है. हम किसी भी खिलाड़ी से नहीं कहते हैं कि आप रिटायर हो जाएं. इस मामले में खिलाड़ी खुद निर्णय लेता है और वो जो भी फैसला लेता है, तो हम उसका सम्मान करते हैं. विराट कोहली काफी फिट हैं और रोहित शर्मा अभी भी अच्छा खेल रहे हैं. आप लोग अभी से फेयरवेल के लिए परेशान हो रहे हैं.

