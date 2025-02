इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नए कप्तान की घोषणा हो गई है. आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार करते हुए नजर आएंगे.

इस बात का ऐलान आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने किया. आरसीबी के पहले कप्तान राहुल द्रविड़ बने थे. वही 8वें कप्तान रजत पाटीदार बने हैं.

रजत पाटीदार बने आरसीबी के 8वें कप्तान

रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 8वें कप्तान बने हैं. उनसे पहले राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले और विराट कोहली जैसे बड़े स्टार खिलाड़ी टीम की कमान संभाल चुके हैं. आरसीबी का नया कप्तान बनाने पर रजत पाटीदार को विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस ने बधाई भी दी है.

𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐬! 💌



“Myself and the other team members will be right behind you, Rajat”: Virat Kohli



“The way you have grown in this franchise and the way you have performed, you’ve made a place in the hearts of all RCB fans. This is very well deserved.”… pic.twitter.com/dgjDLm8ZCN