रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से मात दे दी. आरसीबी ने पूरे 10 साल के बाद मुंबई को वानखेड़े में हराया है. लेकिन इस मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार भारी मिस्टेक कर बैठे. जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उनपर लाखों रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

आईपीएल 2025 में स्लो ओवर रेट का शिकार होने वाले रजत पाटीदार चौथे कप्तान बने हैं. उनसे पहले हार्दिक पंड्या, रियान पराग और ऋषभ पंत ये गलती कर चुके हैं. आईपीएल नियमों के अनुसार स्लो ओवर रेट के लिए कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगता है.

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में रजत पाटीदार ने अर्धशतकीय पारी खेली. जिसकी वजह से आरसीबी ने 200 रनों का आकड़ा पार कर लिया. मुंबई इंडियंस ने 222 रनों का पीछा करते हुए 209 रन ही बना सकी और 12 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस दौरान रजत पाटीदार स्लो ओवर रेट का शिकार बन गए.

Rajat Patidar has been fined 12 Lakhs due to team's Slow over-rate during MI vs RCB Match at Wankhede.



