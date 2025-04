पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में 5 विकेट से मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार काफी निराश नजर आए. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर सिर्फ 95 रन ही बना पाई. आरसीबी की बल्लेबाजी शुरुआत से ही खराब रही और ओपनर फिल साल्ट (4) पहले ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए. वहीं विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर चिन्नास्वामी में शांत रहा.

जिसकी वजह से रजत पाटीदार अपनी पारी के दौरान कोई साझेदारी बनाने में विफल रहे. वही आखिरी में वो 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर अपना विकेट भी गंवा बैठे. टिम डेविड ने नाबाद 50 रनो की पारी खेली. जिसकी वजह से आरसीबी शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ने से बच गई.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली हार के बाद रजत पाटीदार बोले कि शुरू में यह अटका हुआ था और दो-तरफा था. लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे. इसके अलावा पिच भी काफी मुश्किल थी. हमारे लिए पार्टनरशिप करनी जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

Rajat Patidar said "I think as a batting unit, we could have done better". pic.twitter.com/cPPl9D0uhL